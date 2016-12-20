忽然之间，

各种日历开始热起来。

那么，有木有专门为同志制作的日历呢？

答案是，有。





并且，非常变态

这本日历一共有740页

左边是365天每天一个同志骄傲故事

右边可以当笔记本写写画画





最受欢迎的同志明星









值得尊敬的同志名人



被铭记的同志事件



你认识的

你可能不认识的





每一天，这崭新的日子都与你有关

有了这本日历，你可以





送给男友，

他的电影我想和你一起看





送给老师，

这们学问是GAY开创的





送给老妈，

这是你当年的偶像





送给老爸，

我也办一个这样的婚礼好吗





送给自己，

这么多伟大的人跟你在一起





送给闺蜜，

这是你的爱豆





送给同学，

准备好打开一个崭新的世界了吗

用来防身



740多页能砸死个人

这么牛的日历



它的名字是？



每一天，



都是骄傲的一天





那么，如何得到它呢，

识别二维码即可预订





69元包邮



预计12月26日发货





所以，你讲这么多

这篇文章就是为了卖日历吗？





日历只是其中的一部分

这是一件关于骄傲的事





我们为名人骄傲，

也为我们自己骄傲。





















骄傲，不分性别，性取向



骄傲在每一天





写上你的“名称 生日 骄傲每一天”

发送至proudeveryday@163.com







所有预订日历的盈余，

都将用来

支持“骄傲每一天”公益项目。





我们的目标是集齐至少365张照片，

并举办“骄傲每一天”展览。





赶快下单吧

预订你的骄傲







《2017骄傲同志日历》

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