​

如无意外，我们以后每年都会出一本人物刊。所记录者，乃LGBTQ圈中诸色人物，他们都有着对少数者生活的理解与奋斗，且在行进中调整着自己的飞行。我们以之为珍贵，关注事件固然重要，但更重要者是关注事件中的人。因对事件与人物进行写作，其根本都是刻画现实人心。

​此期杂志分作六部分：时代，改变，彩虹人，青春，作者和话题。

​“时代”一栏中，我们采访了中国同志婚姻第一案的主角孙文麟和在Blued爱豆练习生的选秀节目中摘取亚军的大宇宇。我们既关注孙文麟所注力的社会层面，亦关注同志的生活层面，他们两人很好地代表了同志群体在这个时代的两个潮流：一个因为权益而走上法庭，一个则在直播上展开自己的人生。

​

“改变”看起来是很公益的一栏，其实全非如此。我们以为采访，乃是对事件及人物的采访，而非对理念的采访。在公益人这一名词中，“人”要远大于“公益”。这一专题中，我们采访了跨性别就业歧视案的诉讼人C先生，同志商务的创办人毕信乐，以及今年引爆朋友圈的中国青年同志论坛和Speak Out年度大会创办人马修。在这三篇专访中，你会看到媒体之下的他们，C先生的幽默，毕信乐作为一个外国人的同志公益的信仰，以及年轻的马修所进行的选择与他必然的承担。

​“彩虹人”，我们把它翻译为Rainbowchaser，追逐彩虹的人。粉红经济这几年在国内被主流媒体吹嘘出了许多彩虹的泡沫，但作为同志的一员，我们知道它的发展最大程度上所影响者还是同志的生活。比如Near Color所提倡的精致的同志社交，类似于罗马假日的偶遇；Yummy创始人三木在女性的性愉悦上开启她的事业；还有成都知名的同志娱乐休闲空间MC，老板周劲在同志酒吧衰落的今日，将如何改造他“服务于同志”的事业？在交友软件一统天下的时代，致力于“开辟一种敢于将自己晾晒在露天同志空间”的彩虹兔又会如何定位？这些都不止是商业，而是一种正在实现其自身彩色的生活。

​GS杂志做了也十年了，这让他或许显得有些老，但我们极其迫切地想知道当下年轻人的生活。我们走得更远了些，我们到了贵州的贵阳、凯里，在《故城》和《十八岁》这两篇文章中，我们采访了一群（十名）将要结束其高中生活的年轻同志。他们大多数没有超过十八岁，他们面临着自身同志身份和人生前途所决定的去留，他们会离开这个偏远的省份么？在那里他们作为一个同志又经历了什么？之外，“青春”一栏中，你还能读到记者火然的故事，和一个在帝都高校读研的同志几乎与同志无关的生活。

​一个群体发展的核心在于他的创作者。在“作者”一栏中，我们采访了网络小说家王泡小泡，同志剪纸艺术家西亚蝶以及青年作家、《中国书房》的执行主编大生。王泡小泡以他的作品《张先生与张先生》在同志群体内引发了不小的声势，但他真正的创作态度是怎样的？他且有着怎样的背后？而西亚蝶，在他来到北京的第十二个年头，正式辞职而迁居到丁各庄的简易房中的他，将如何展开他作为一个全职艺术家的翅膀？还有大生，他的传奇经历，在华山阅读道藏的年轻人，身处传统文化与同志身份的两种折叠内，如此种种，都宣告着生命之为生命乃在于它的独特的本义。

​最后的“话题”，是今年7月份，一条“艾滋病感染者信息泄露遇诈骗”的新闻及其背后当事者的采访，在艾滋病患者个人信息遭到大面积泄露的时刻，他如何理解着整个事件的核心，他又将以怎样的方式去面对和表达他郑重的“希望”。杂志的最后一篇文章，是《彩虹宝宝日记》，这是饼和豆子从相识到做试管婴儿再到成功诞下一对双胞胎的坎坷历程。她们将这些故事写了下来，送给所有希望获得自己孩子的同性伴侣和单身女性，而Helen和Harry（她们的孩子）则在这本杂志结束的地方开始了他们在这个世界的生长。

我们祝愿所有人都能这样生长。

点击订阅纸制杂志

