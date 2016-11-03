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2007年，GaySpot杂志创立，当时我们的想法很简单，就想办一本为同志自己发声的杂志。我们用一个“点”字，作为杂志的中文名，那个时候还没有社交软件，很多同志都是去公园、酒吧、浴池、读报栏、公厕凭借眼神交友，大家把这些同志聚集的地方称为“点儿”。我们希望这本杂志也是一个“点儿”，能把大家聚集起来，希望每期杂志记录下的同志生活都是一个点，一点一点记录下中国同志社群的发展轨迹。同时，我们也希望这个“点”有“点燃”、“点亮”之意，让更多人通过这本杂志找到更明亮的生活，也希望更多的人能加入到杂志的创作。

这些年，GS杂志做过很多次改版，从小本到大本，从期刊到特刊再到MOOK（杂志书）。我们还记得，开始的时候，最难的就是找照片，大部分受访者都不敢把自己的照片登在杂志上。然后，开始有了第一个愿意用自己的照片作为封面的人物。再然后，很多公益机构的朋友，争着想当封面人物，为自己的机构宣传出力。

新媒体时代到来后，我们创办了GS微信，改了一个新的中文名“乐点”，取自GaySpot中，Gay的快乐之意，因为一个字做名字在网络时代实在是不方便准确搜索。去年，我们又做出了一个重大改变，摒弃了传统的期刊式杂志模式，确立了MOOK（杂志书）的形式，每一期只选择一个主题，尽量将此主题做到充分与丰沛。而原来期刊式杂志里具有时效性的内容，我们则用GS微信来承载。

所有的这些坚持与改变，都与围绕在GS杂志周围的这群人相关。一位研究独立杂志的朋友曾经问，为什么GS微信可以做到大部分文章都是原创，我们回答，因为我们聚集了一批热爱写作的朋友，并且从三年前就开始打造青年写作者的培养体系，这个体系就是“GS学院”。

“GS学院”是我们于2012年设立的创训营。每一届我们都邀请知名作家、导演、艺术家、媒体人、公益人担任导师，向致力于为同志发声的创作青年提供创训。这是一个为创作而存在的创训，一来可为创作者提供经验与资源支持，二来也为同志群体社会命运的改变集合创作人才。之外，我们还希望能给这个时代留下一些群体的记忆，而这个记忆必须是某种作品才能够书写着而进入历史。





前三届GS学院，我们共计收到了超过300人报名，90位学员参加了创训。著名作家/导演崔子恩，著名艺术家沈玮，资深媒体人唐小松、季艺、周兴平等都曾担任GS学院的导师。今天GS团队的主要成员，全部来自GS学院，GS MOOK和微信中大量的原创文章，都来自GS学院学员的作品。正是这群拥有共同理想的人，推动着GS杂志的不断进步，并且彼此之间互相学习，建立友谊。

如果你热爱写作或非虚构写作，同时有心中想完成的创作计划，欢迎你报名。我们希望你是一个真正的写作者，对写作有自己生命的体认，并已有了一定的写作实践。我们将为你提供四天的非虚构写作培训，每位学员的创作计划都将获得一位导师的跟踪辅导和GS杂志提供的资源支持，并且优秀作品将集册作为“GS学院特刊”，向主流媒体推广。此外，与有共同志向，但又各不相同的人结识交流，本身也是一件有趣的事情。





报名流程：

1、填写报名表和个人创作计划（点击阅读原文）

2、递交个人代表作品2到3份，作品形式不限，发送至邮箱：gstraining@163.com （邮件主题请注明“报名GS学院 姓名”，姓名请与本报名表所填姓名一致）





特别提示：

1、创作营为公益培训，不收取任何费用，学员可根据需要申请交通、住宿、餐饮补助，鼓励自费参加.

2、报名截止日期：11月25日，入围结果将于11月30日之前通知。

3、创作营将于12月31日-1月3日元旦假期在北京举办。





报名条件：

1、年满18周岁，具备完全行为能力，尊重不同性别、性取向。

2、本身是性少数者，或者致力于为性少数群体发声。

3、能全程参加，遵守创作营的规定，能在创作营结束后的四个月内完成创作计划。







