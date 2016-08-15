前几天，有位直男记者 Nico Hines 在同志交友软件 Grindr 上佯装同志，去里约运动员住的奥运村附近“钓鱼”，引诱和欺骗一些还在柜中的同志运动员向他出柜，然后把它写成了文章发在了 Daily Beast 新闻网站上。

​文中虽没提及实名实姓，但给出了一些相当关键的字眼让读者猜测。比如运动员的国籍和他们所比赛的运动项目，甚至还曝露了一位来自恐同国家的运动员。同时，他还如实引用运动员在 Grindr 的标签和简介。

Nico 不仅通过 Grindr 入侵同志运动员的隐私，他还使用 Jack'D ，以及直人交友软件 Tinder 。该事件东窗事发之后， Nico 为自己辩护，声称没有欺骗这些同志运动员，自己甚至还使用了真实的照片。但他却没有告知对方自己其实已经结婚，并有了孩子。这件事在欧美新闻网站上炸了锅，各路 LGBT 活动家纷纷跳出来谴责该作者的不道德和不负责任的行为，以及声讨发表该文章的网站 Daily Beast 。一些已出柜的运动员也加入到了队伍 ...

一名来自汤加王国的同志泳将 Amini Fonua 公开谴责 Nico ，汤加王国禁止同性恋，违者将面临最高 10 年监禁。对于 Hines 的行为， Fonua 在推特上回应：“作为一名来自恐同国家的同性恋运动员，我真觉得 Daily Beast 应该为此感到羞愧。想象一下，这里原本有一个让每个人感到安全、可以表达真实自我的空间，却被一个自以为是玩笑的直人给彻底毁了。你所谓的‘揭露真相’带来的痛苦，并不是一个直人能够理解的。”

​注：参与这届奥运会的出柜 LGBT 运动员达到了 48 位，打破了有史以来参与奥运的同志健将记录。参与的 206 个国家里，只有 14 个国家的运动员勇于出柜，而 48 位 LGBT 运动员里大多数为女同。

由于该事件影响颇大，截至目前，该网站已经撤下了该文章，并附上一份道歉声明。

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但伤害已经造成，作者 Nico 也随之遭到了公众谴责，他原以为只是一篇“搞笑”的文章最后招来了恶评，也是得不偿失。

与此同时，我们群体内部的侵犯隐私也是不容忽视。最近，印第安纳大学的金赛研究所发布了一项调查结果，在他们受访的人里，有 25% 的人会与他人分享自己接收到的约炮对象的照片和聊天记录，这也涵盖了同性恋群体。

​但主观地说，从豆瓣和微博上看，我们的数据应该会被拉大，不然那么庞大的肉图库可不单单是人体摄影和自拍组成的，很多照片都是从交友软件上的个人档案上扒下来被放到了社交软件上。甚至一些基友求炮的聊天记录也被放到了朋友圈和个人广播上供人消遣。

微信的里聊天群更是此类照片和聊天截图的公告板，试问一下在下在聊天群里有没有收到过各种性爱小视频，以及一些陌生人的肉图和性感照？或许这些很多都是某些基友与人约炮时往来的 Sexting （撩骚信息），进而被分享到了各个聊天群。有超过四分之一的人会再次分享此类信息到其他聊天群，就这么一传十，十传百。

到底是哪些人在做这种事呢？

报告显示，喜欢与人分享他人聊天记录和性感照的大多为年轻人， 90 后居多。此外，那些已身处伴侣关系中的人也似乎很热衷传播别人的隐私，他们有 66% 的男性会借别人的隐私作为和朋友的谈资。

以下是我的经历。我的一位基友，去年和一位在交友软件上认识的肌肉男撩骚，渐入佳境之时，对方让他发一张他的果照，结果该基友谷精上脑，慷慨至极，发了一张正面全裸和后背全裸的照片，起先他发的是阅后即焚，但对方很不满，于是他又发了正常聊天的。结果肌肉男也没约他，后来这事就不了了之了，半个月后，有个朋友给他截了张聊天室里的图片，那照片正是他给那位肌肉男发的正面春照。当时他真是恼羞成怒，直接找对方对质，没聊三句，人家就把他拉黑了。

同样的事情每天都发生在各个社交软件和聊天群里，我们一边窥探着别人的隐私，有时一边也会按下“转发”键。照片一旦被 Po 在网路上，这可是永久性的，你也不知道它哪时哪日会被传播到谁的手里。所以，下次当你要发一张在浴室的性感照给一位陌生的潜在炮友或聊骚对象时，你真的要慎之又慎，因为你发出的当下，可能过几分钟之后就被对方分享到了好几个聊天群。也要管理好你在同志交友软件上的照片，尤其是敏感照的时候一定要做好防护，避免自己的隐私泄露，造成无法弥补的伤害。