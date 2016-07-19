





上半年我们做了《人间》这一刊，此刊主题为形婚。对一些人来讲，形婚是不存在的，它最多不过是社群问题。但对另一些人来讲，这却是另一种意义上的“头等大事”。然在我看来，只要有婚姻存在的地方，就有形婚。因为某种意义上来讲，形婚比婚姻更是婚姻。



关于形婚，现在同志圈存在一种“坚决抵制”的彩虹正确，认为形婚是同志运动之阻力、旧有观念之维护。但“正确”，都没那么正确的。这正是本期杂志建立的基础，即，我们对这一话题存疑。在这种疑问的促使下，我们先后对来自北京、太原、合肥、上海、张家港、凯里等地的十五名形婚同志进行了采访，这形成了杂志的两个专题：自述与旁观。自述是形婚者自己切身的讲述，旁观则由采访者对其进行采访而作的文章。

自述与旁观

在这里，形婚变成一个个具体的事，具体即意味着差异，A之形婚与B之形婚虽然皆名形婚，但其实却迥异。由于每人所面对的形婚事实的不同，所以到最后，我们简直不能确定是否还有形婚这个东西在。以故，我们果真能批评形婚或支持它么？又或者我们只能讨论一个苹果，却不能讨论苹果本身？





圈 子

杂志第二部分是对一个形婚的互助小圈子的采访，专题由杂志编辑伶伶动身前去东北深入采访，他们当时正好有一个形婚主题的聚会，在几日的相处中，伶伶一共对五名同志进行了采访。在这里我们发现，形婚不只是形婚问题，形婚且是一个更大的生命问题（自述与旁观），之外，它还是一个最广阔意义上的社会、文化层面的问题。它甚至让人联想到命运。因此，这也是杂志之名《人间》的缘故，每人皆有其生命，每人亦有其人间，我们做出任何一个选择，都是各人对其生命与人间的采取。

GS杂志的一贯态度是持疑，我们虽不拒绝抽象话题，但却主张在对事实的充分了解与仔细探求之后再作讨论。只有将宏大的问题缩小，使抽象的话题降落，我们才能讨论它。在降落与缩小之后，我们才能选择回到或不回到所谓的宏大与抽象。





市 场

杂志第三部分是对一个形婚商业公司的采访，在银河soho大厦中，有这样一个致力于为同志选择形婚对象的商业机构。我们并非要刻意选择一个出新的角度，而是在观察事件当中的人。“我们同样询问了办公室内的其它三位员工，他们表示自己在合适的时候也会选择形婚，他们很小，大多数是九零后，现在在做着为别人匹配‘伴侣’的工作。”

评 论

在这些基础上，有了杂志第四部分的评论。评论来自韩侃瑶先生与大生先生截然不同的视角，前者对社群内部常有着理论性高度的把握，而后者则在泛文化层面上展开评述。从具体回到宏大，从个人回到整体，这个话题在此处就得到了它自己的一个开阖。

之外，必须要提的是：有人选择形婚，有人矢志不渝地追求着同志婚姻。形婚也好，同志婚姻也罢，它们都同样是婚姻。因此在形婚之外，我们又安排了一条同志婚姻的线索，也即将2009年始的种种公开举办婚礼的同志情侣或活动家作一图集，放置在不同的形婚故事中。哪里有婚姻，哪里就有形婚，哪里有形婚，哪里就有同志婚姻。这是一种婚姻的现实，但看起来何其地像是一种婚姻的艺术。









2009年2月14日

永垂不朽和大拿，章义和海北，北京前门大街。

他们向路人赠送玫瑰，上面写着：爱，不分性别。





2012年10月16日

陆忠、刘旺强，福建柘荣。

婚礼当天千人围观，全城沸腾。











2013年1月30日

小宝大宝，北京。

为了寻求支持，他们在微博上@了李云迪与王力宏。







2013年2月25日

马玉玉、Elsie，北京东城。

婚姻登记被拒后，她们在路上巧遇防艾大使濮存昕。







2015年6月9日

七对同性情侣，美国洛杉矶。

婚礼由淘宝赞助，洛杉矶市长主持。







2015年6月23日

孙文麟、胡明亮，湖南长沙。

因不满登记被拒，他们于次年状告长沙市芙蓉区民政局。

这是中国首例同性恋维权案。







2015年7月2日

李麦子、酸小辣，北京顺义。

在这场婚礼上，司仪韦婷婷的祝词是“结婚就是个屁，

放一放就行了，不要太当真。”

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《GS乐点》第28期形婚专刊纸制杂志





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