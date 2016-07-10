文｜方本





在我意识到自己是同性恋的时候就已经很享受窥视男人带给我的快感，毫无挣扎或抑制。如果说当时有困难的地方，那就是对自身的不了解和孤独感。

我在一个不闭塞的小乡镇里长大，父母给予的自由也很大，或者说他们几乎没有精力来管我。在我14岁之前，我每年只见到我爸一次，那就是在年底他在外面做生意回来的时候。所以，大多数我是跟我妈在一起。我妈是那种会把多数精力放在男人身上的那种小女人，一直跟我爸纠缠她的小幸福，为此衍生出的各种控制欲，很少把精力放在我身上。因此，她除了安顿好我的饮食之外，基本上我是独自在一边成长。

我对婚姻的理解也是从我爸妈身上看到的——混沌。

很早我就有性意识，但在早期的时候喜欢过女生，还买过虾条站在她学校门口等她下课，结果让她觉得丢人就把我的虾条打翻在地。现在想来应该是对周遭男女关系的一种模拟吧，没有情欲在里面，只是觉得有个女朋友还蛮好玩的。后来，和表弟偷看父母窝藏的毛盘之后，精虫上脑，我们便模仿剧里男女舌吻，他虽然比我小一岁，但长得比我高大。再之后他让我穿上我妈的丝袜，就这么隔着丝袜他在那磨蹭。当时并没有开窍到把这件事归为乱伦，只是觉得这也是游戏，隐约觉得被表弟压在下面挺悸动的，而且他的舌头在我的嘴里搅动得十分灵活，那种湿润充盈的感觉让我有了渴望。

这种关系维持了一年多，到了我们性意识清晰的时候我们就有了“羞耻心”，已然不好意思再动手了。也是从这个时候开始，我慢慢意识到自己的不同。那时候还没学会打飞机，到了五年级的时候，性意识越发精准，我开始喜欢上了自己的班主任老师。他教语文，因此我的语文在班里数一数二，但也偏科得厉害，数学经常考二三十分，选择题都是蒙的。老师对我很好，就像大哥哥一样。他长得浓眉大眼，很精神，穿正装很笔挺。

五年级夏天的时候，家里不知从哪冒出了一只折叠按摩器，按摩脖颈用的。我就经常拿来震震这里，推推那里。有一天，鬼使神差我就把它放在鸡鸡上，从此开启了我打飞机的不归路。但那时候毛还没长，也无精可射，但能感受到一股强烈的脉冲感，像是一头野兽要从下体冲撞出来。但很快也就消逝了。在我抚摸自己的时候会经常想起自己的老师，幻想着他像我的表弟那样压上来，在我的身上摩擦。

打飞机对我来说就像解锁新游戏一样，每天晚上我都迫不及待地上床，等待那头野兽再次袭击。散去之后，一阵颤抖，整个身体舒缓下来，身边放着马季的相声，那时候很喜欢听相声，每天晚上睡觉之前都会听。

那段时期，性快感是我唯一的期待，就跟着了魔一样。

到了初中的时候，我就开始拧巴了，慢慢变得有点自闭，不喜欢与人接触、不接电话、不和同学出去玩。倒不是因为性倾向，而是在建立自信心的阶段没有了人物参照，隐约的自卑感就出来了，因为我不知道要怎么融入身边的男孩子们。那时候我爸从四川回来了，但对我的教育也是有限，他自身也是问题一堆，就更少顾及我了，而且大多数时间都是说教，一些无力的结论。那段时间我觉得我抑郁了，有种被害妄想症，我现在也找不出原因，总觉得自己活在这个世上是脆弱的，随便谁都能把你当下的东西给拿走。因此，大多数时间我都和自己相处，在自己的房间听音乐、看跳水比赛、看健与美、看任达华裸体写真，然后躲在自己的小天地打飞机...

那时候有空闲就幻想性，总是被那头野兽牵着鼻子走。但从没想过要和谁发生性关系，乖乖地当个未成年，就经常站四楼偷看对面住二楼的木匠大叔穿着内裤午睡的场景。那是我见过的最美好的男体，粗壮有力，有时候他妻子会躺在床上用脚尖勾一勾他的下体，仅此而已，从来没有得幸看到过他们做爱。但有时候会因为看太久而赶不上下午的课。

初中毕业之后就来了北京，十六岁。那时候不觉得说是自己自由了，而是更拘谨了。孤独的失落感一直伴随着高中，那时候无聊、寂寞、缺钱、下面的野兽又难以驯服，但我很少出去面基。偶尔在聊天室约那么一两个，那时候只有聊天室和QQ。见了面彼此都没有私密的地方可去，就会钻进树丛摸一摸、舔一舔，然后回宿舍猛吃大蒜，因为打算可以消毒杀菌。

来了北京之后才开始用电脑看这个世界，但也觉得越看越寂寞，眼见手不到。那时候没有自己电脑，每次去网吧都会钻到最角落的那一台，没日没夜地看GV小视频，因此，放假的期间，鸡鸡永远都是处于亢奋的状态。好像我前半辈子都一直在和它作斗争。我没什么朋友，也没地方可去转移注意力，总之整个高中就像是初中的复制。只是多了人处异乡的孤独。

但那时候可以射精了，我好高兴，觉得自己像个男人了。

高中毕业之后，我就遇见了他，也就此开启了我十多年的小三之路。我当时和现在都不觉得这是件缺德的事，毕竟谁也没从中受到伤害。他男友从未发觉我的存在，只是难为他每次在我离开后都要换床单，去除我身上的气息，就这么坚持了十多年，每周。这十来年，他教会了我很多，我从一个只知道索取的小屁孩到现在懂得能够付出的成年人，他也把我那头野兽驯服得平静了，因此我也能安下心来做自己的事。现在我觉得先成家后立业更多的是对性的考量吧，哈哈。

我之前每周都会见他一两次，我们住得很近，过个马路就到了。我从没见过他的男朋友，早期每次和他上床，他都会把床头柜上他男友的照片翻下来，再到后来就被挪到别的地方了。我也习惯了这张照片的存在，一个笑起来很甜的小伙子。我相信他们很相爱，到目前也是。我更像是一种快乐的调剂，因为我会玩，也不拖泥带水，当小三我真的是八面玲珑。

后来我们分开了，成了很亲近的朋友，甚至有种家人的羁绊。我很感谢这十多年来他对我的照顾，给了我一个安全的港湾和一个放肆的小天地，不至于因为孤独而出去“胡乱生事”。

现在，我也成了三十而立的人了。开始重新回到父母的焦点所在。我爸09年的时候因为官司在身，被判了五年。所以，我和我爸相处的时间最多也就那初中三年，之后甚至很少交集。但我们的关系还不错，他也是个明事理的人，只不过不知道怎么做一个爸爸。直到现在他都还有他盛年的梦想。但他对我的婚姻很关心，压力最多的也是源自于他，男人要面子嘛，尤其在亲戚和邻舍面前。但她跟我妈的关系又不好，因为他去坐牢前被发现在外面有女人，这个导致出狱后，我妈也很少和他来往。所以，他们俩现在各住各的，一南一北，但谁也没真正要去提出离婚。我想到老，他们还是会走到一起，只是眼前的骄傲还能支撑这份冷战。

我妈会经常介绍女生给我，一个个在她嘴里都非富即贵，我看不上都是我的问题。但我都是迂回抵挡。毕竟一个人在北京，她鞭长莫及。往往都是加了对方QQ聊几句就没下文了。我爸妈都不是那种有计划的人，不像其他父母步步紧逼，他们都有自己的生活，也都忙得不亦乐乎。这倒不是出于给我多么大的自由，相反也是他们无计可施，也说不过我。直到我过了三十这个坎之后，他们开始躁动了，但也仅限于说，没有实际措施。

我爸见我没有找女朋友的意思，有次打电话直接问我是不是同性恋。他大概也是从几个表兄弟那边得到风声，因为我时常在朋友圈发一些有关同志的事情。我爸是村里少有几个读过书的人，年轻的时候在外面混，对这种事情也是有相当了解。他在电话里说：“你是不是同性恋？如果是的话那这谁也解决不了，以后我们都各自顾各自的。”其实他忘了，这三十年来，我们都是各自顾各自的。当时，出柜的字眼就在我喉咙那了，但我还是给憋了回去。有股子天然的畏惧，怕他揪着我不放。我说那你就当我是吧，他还是不依不挠：“是就是，不是就不是，哪有当谁是同性恋的？”，见他步步紧逼的语气还没消停的迹象，我就还是老路子说自己会找的。

老生常谈的对话，只是这次开了点柜门缝隙。

Meanwhile，老家有个比我大一岁的拉拉着急要形婚，他托人问我愿不愿意。当时我也想着这也可以是个Plan B，但热情不高。因此就时常聊着，她也好给家里一个缓冲，说她男朋友在北京，不用那些七姨八婆来整相亲的戏码。我呢，在我妈妈轮番电话围攻之时也能开脱自己，说在老家正谈着一个女朋友，这才让他们安静一些。但还是会老问起她的一些细节的问题，那些我说不上来的问题，毕竟我们没有真正相处过，只是在朋友聚会上见过几次。如果我爸妈机灵，其实也能看破，但我更情愿相信他们也只是死马当活马医吧。

去年秋天，我回去看“病危”的外婆，但她现在还好好的。顺便回去把自己的房子卖掉，因为在自己名下，手续啥的都要亲自弄。有一天早上吃早饭，我妈又准时提起我女朋友这件事。问她各种问题，真的是各种问题，逼得我最后无力招架，也没有现词可编，一阵沉默之后，我说出了我这辈子最沉重的一句话。

我当时根本就没计划要出柜，就是当下有根弦断了。

我记得当时沉静了好久，我妈见我不说话就问我怎么了，她开始紧张起来。我的话还没说出，但我已经开始哽咽了，像犯了大错一样。“妈，其实我是同性恋，我喜欢男生。”那句话像是被别人从喉咙里给推出来了一样，然后我就哭了。活这么大，从来没觉得眼泪这么热过。然后又是一阵沉静……“我以为是什么解决不了问题还是什么别的问题。”我妈把碗筷放下，开始安慰我。我想她以为我得了什么治不好的病。“我以为你在北京有个年纪比你大很多的已婚女人在照顾你，导致你不想结婚。”

“你为什么会这么想？”

“因为你老说你朋友帮你这个，帮你那个，我就想对方应该是个女的吧。我们这也有好多这样的啊，结了婚的女的身边有个年轻的男孩……”

她其实也没猜错，只是猜错了性别。

后来我把一切和盘托出，包括那位拉拉。

我从来没有演习过，或者在心里想过自己的出柜场景，或许我从来没考虑过这个问题，但今天就顺手解决了。我妈的反应有点像电影里那种充满母爱的对应，当下是很得体的。但过了几天，这个问题在她心里长出了幺蛾子。她还是回到了结婚这件事，这就是为人父母的坎儿，横过竖过你也得过，总之孩子不结婚，谁也不得安生。她开始提议要见这位拉拉。她也表示不能耽误别的女生，因为这也是在给她自己挖坑，要是骗婚事发了她也会被扯破脸皮。

这次回家我并没去见那位拉拉，但我跟她说了自己出柜的事情。由于时间紧急，我随后就回京了，准备年底让她和我妈见个面。至于我爸那边就没说，我妈让我先别说。我想我出柜势必会影响他们俩，扯出来的东西会很多。我也就按捺住了。

我目前有个相处了两年的男朋友，同居在一起。他对我的出柜和形婚都没抱太大兴趣，谈不上支持，也没有多余的闲话，总之就一起在过小日子，相安无事。但我想，等哪天有孩子来跟他争夺我的精力的时候，估计对彼此来说又是一堂大课，没办法回避的。我一直想要个孩子。

中间我也跟那位拉拉有联系，但我们没有共同经历，也没有共同的兴趣爱好，所以能聊的东西不多。倒是她和她朋友经常出现小危机，每次她们闹别扭了就会找我倾诉。慢慢也就多了联络。我在这之前没有见过她的女朋友，只知道是一个父母在她很小就离异了，和我住同一个村。她爸妈知道她有在交男朋友之后也没有再烦过她，只是偶尔会好奇我这个人。然后她就会在我的朋友圈下载一些我的自拍给他们看。总之，她面对父母有搪塞的东西，个人空间就宽裕了。我看得出她对我很满意，但我那时候心里还是有隐约的不安。

到了年底的时候，我妈在我回家之后就一直催我安排她们会面。其实我也还不是很了解她，于是在会面之前我就约她喝了三次茶，且当临时抱佛脚了。就这种“终生大事”在我这成了课本一样，考试到跟前了才打开，有那么点无畏，或者说有那么点破罐子破摔的意味，先解决当下的问题再说。

见她的时候，她朋友都在现场，一个很帅气的小T。虽然是90后，但谈吐很成熟，分析事物有比较成熟的一面。基本上都是我在和她聊，一种谈判的感觉。我也是被事情赶着走，谈了两三次之后就到了礼金和婚后的事情分配了。这在外人眼里是一件极不靠谱的事，甚至是冒险的事。但我们很谈得来，莫名的一种亲近，可能我们都把糟糕的那面按压着，就想着先要把事情办成再说，我是有这么点意思。最重要的是她是一个相对独立的女生，这些年来都是自己在打拼，虽然不能随心所欲，但也能开开心心，包括她的女朋友也是。

还有最重要的是，虽然我形婚对象是P，但她占有绝对的权力，我是害怕那种什么都会跑去问T意见的人，这不是偏见，而是人与人相处的基本准则——保持独立。

有时候把丑话说在前头也就散了，尤其对于相互不了解的人，别人没必要也没义务消化那些丑话。我更喜欢观察，然后挑想说的话。这婚姻对我来说如果没有爱，那就把它当作是一种商业买卖。好在她们也不是琐碎的人，相反很多时候是我在狐疑，把那些基友跟我说的利害关系悬在心上，没有百分百去面对，总要藏着一手，比如和他们聊天的时候会偷偷开录音。把重要的，对我有利的对话录下来，内疚地鸡贼着。

三天之后，接着就是和我妈见面了。我妈在隔壁餐厅订了一桌，但就只有我们三个。那张桌子很大，显得三个人很落寞。我妈点了一大桌子菜。席间我和她都在不停地吃，我妈也在不停地观察，问了她一些家里的情况。但我妈妈都是避开同志这个话题，一门心思把我们放在普通男女层面上。后来她说：“阿姨，你真开明，能够接受方本的同志身份。”，我在旁边打哈哈，“是啊，我妈很开明，比我想象的还开明。”结果我妈伸手去拿纸巾，手还没伸回来她就哭了，一边哭一边说：“你觉得我是开明，我这是没办法了啊，你年纪都这么大了还不结婚，以后苦的还是你。我这一辈子就已经很苦了，我不想你以后在社会受更多的苦，你知不知道。”当时我一下子手足无措，她也一个劲地安慰我妈妈。她这些举动我还蛮感动的。

那顿饭吃完，我妈也觉得这个女孩很有礼貌，很懂事，好像一团乌云也就散开了。在后来的接触中也渐渐觉得这个姑娘蛮靠谱的，没有让我刺挠的地方，我也没让她失望，总之我们都慢慢进入那种划定好的角色里。形婚渐渐成了交朋友的过程，它也是需要你付出精力和时间去培养。我想任何关系都需要有付出和索取，保持平衡。这个过程中，我的恐慌也一点点着地了，剩下的就是一些细节需要填充了。

后来就安排双方父母的会面，也是在我们家附近定了酒席。我们同样低着头在吃自己的东西，她偶尔会给我夹夹菜，一来在她们面前显得亲昵，二来也是拉近彼此关系。吃饭的过程中他们都在聊一些有的没的，好像大家对彼此也都挺满意的样子。大人们也有面对陌生人羞涩的时候，也聊不到点上去，开口闭口说只要我们两称心就好，注意力都在那半盏酒上，等着谁来祝。

最困难的部分是谈礼金的问题，我们谈了好几天。好多人觉得这是平等的形婚，但现在在我看来必定平等不了。我当时也是死抠礼金不放，总觉得她们不能收，什么都要一碗端平，不能有损失。但这样问题就来了，她爸妈作为习俗肯定是要收一部分的，最少也要四万，她如何去说服她爸妈不要收，这对她来说显然很困难，他爸妈会不解。我虽然好说歹说让她去劝她爸妈不要收，但心底还是做好了“损失”这笔钱的想法。她自己又拿不出这么多钱给自己的父母，被收掉还要假装幸福，这样一来好像谁都没亏，就女方那边亏了。

最后，到了年边的时候，我妈挑了日子，包了将近12万给了她父母。最后被收了四万块钱，后来想想算了，毕竟我们有要孩子的目标，这就算是一种补偿。现在就算去代孕也有六七十万，甚至要上百万，而且同样有风险。毕竟，生孩子的过程是一个极其痛苦的过程。但她是一个很喜欢孩子的人，看着几个姐妹都有孩子也挺羡慕的。总之，这是我们“相依为命”的共同目标，也是促使我们向前迈进的目标。

过了三十之后，我要孩子的念头很强烈，不是为了传宗接代什么的。而是我渐渐丢失目标和动力了。我没上过大学，没有事业，更没有阶梯式的目标去完成。说真的，我什么都不会，也没有技能，也很懒散，但又很渴望稳定的生活。而孩子就是我余生可有忙碌的地方，我并不会寄予Ta多么大的希望，我只是希望能陪伴Ta，让Ta给我一种忙碌的生活，说真的，真是这样。三十之后还玩自己就太累了，我还那么宅，总觉得那些风景有机会能看就看，不能看也不碍事，我不会想太多。

年前年后去了他家好几次，甚至还被带去亲戚家，我就权当凑热闹去，这种场合从小到大都见太多了，也不会扭捏。她的几个亲戚对我都挺客气。她爸妈对我最客气，有时候会不大适应。尤其是送了礼金订婚了就要改口叫爸妈了。人生第一次叫自己爸妈以外人那么亲昵的称呼还有点不习惯，有时候会叫的含糊。但两三天以后就顺嘴了。我也是个戏精，内心没多少包袱，该在什么场合做什么事情也是道地。只是偶尔觉得她妹妹看出了我的细枝末节散发出基样，为此还问过我形婚对象，但也被她挡了回去。

过完年我就回北京了，转眼半年也过去了。期间她爸妈来北京玩的时候，我带他们去了世界公园，一个无聊透顶还收费昂贵的地方。但那时他们早年在北京的回忆，想要故地重游一下。我跟她爸妈相处得不错，她爸爸是个生意人，常年在广东做生意，她妈是一个蛮恣意的中年妇女，爱美，爱拍照，来的时候还自带了自拍杆儿。

到目前为止，一切都在有条不紊的进行当中。我们的婚期定在了今年年底，房子也装修好了，酒席也定了，我妈说将近四十桌，就差一出“猴戏”蒙混过关。过段时间，我们就开始备孕了。总的来说，形婚的过程对我来说没有想象中那么糟糕，反正成与不成都有好的结果，我是把对方当作姐妹来看待，她也同样如此，这也是一种多元的家庭，就暂且让我这么感性地对待吧。如果散了也有孩子作伴。至于那些他人眼中排山倒海的问题，我会兵来将挡水来土掩，我是一个喜欢解决问题的人，就算一个人，或者跟男友结婚，同样也要面对那些排山倒海的问题，都是逃脱不了。

至于谎言、欺骗、丢失自我，我想说我的人生不在乎多那么几个谎言，如果这能解决我父母的问题，履行了我自己的家庭责任，也能过好自己的同志人生，谁能拿一个“自我”这么流行的字眼来压我呢，反正在同志的世界我已然如鱼得水。现在我想是时候换个身份去面对这个世界，而爸爸这个身份就很适合我。

本文选自GS杂志第28期形婚专刊《人间》







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