ESPN，全球最大的体育电视网，覆盖160个国家，也是体育媒体的领袖。它旗下有多本体育杂志，但最为人们乐道的是它每年发行的The Body Issue/运动员天体大刊。内容是召集当优秀的运动员们，把他们一一扒光，在镜头前大秀他们的傲人的健美体形。这个传统延续到今年是第八年了。









创刊号封面是网球名将小威廉姆斯。

刊内画风是这样的...

























女运动员这样...









今年的TBI新刊在六月初发行，

封面是NBA名将，

江湖人称“闪电侠”的韦德。











刊里面还有一位同志跳水名将，也是一位传奇人物——格雷格·洛加尼斯。在奥运会上夺得过4金1银，此外还获得5项世界锦标赛冠军和3项世界杯冠军，有“空中芭蕾舞王子”的美称。





我想说，

56岁还有这身材也是了不得...









在1988年汉城（现在改名叫首尔）奥运会前六个月，他被确诊为艾滋病携带。六个月后，他在汉城的奥运会上获得了跳台、跳板双料冠军。汉城奥运会后，他受到美国民众极高的评价，在获选的体育明星中高居榜首。







1984年的洛杉矶奥运会上

56岁的他与艾滋病战斗了30年，

看上去依然年轻俊朗。













在1988年汉城奥运会上，

他在比赛中头部撞在跳台边沿上而受重伤，

手术缝合了4针，

但他还是继续参加第二天的决赛拼搏。











1995年2月，洛加尼斯承认，

他是一位同性恋者，

已患上了艾滋病。

洛加尼斯在28岁的时候确诊为艾滋病携带者，

这距离汉城奥运会仅有六个月。









汉城奥运会上





以下是ESPN的简短采访

“我被确诊为HIV阳性的那个时期，我们都以为艾滋病就是要死了。”他在TBI杂志里说。“我当时想我该去收拾收拾回家了，然后把自己关在屋子里等死。”洛加尼斯当时隐瞒了自己HIV阳性的事情。“他们知道我感染的话，我肯定就会进不了汉城了。”他在痛苦中保持沉默，同时为赛事做准备和训练。

“跳水对我来说是能让我保持积极一面的事情。那段时间我深受抑郁症困扰。如果队里那天没有训练，我就不起床，”他回忆道。“我就把被子盖在头上。但只要我有事情要去做，我就会去做…我一直患有慢性抑郁症，所以即使在我还小的时候，我就没想过我能活过30岁。”

现在，近三十年过后，他出现在了ESPN的TBI上，成了该期杂志最年长的运动员。他说他这个时候是他最fit的时期。他正准备前往里约奥运会，作为美国跳水队正式的导师。但首先他要坐下来和ESPN谈谈有关他的HIV生活，如何在56岁保持身材，以及那场不大光鲜的汉城撞头事件。









1988年的汉城奥运会上，他当着全世界的粉丝面前做反向转体入水的时候，后脑勺撞在了跳板上。“我在入水前听到嘭的一声，我当时还在想‘那是什么声音’”洛加尼斯说。“很快我就意识到，‘天哪，我撞倒脑袋了。’”

“我的第一个想法就是尴尬。我很尴尬。我在想，‘我该怎么爬出这个泳池？’这可是奥运会啊，我应该是一个很优秀的跳水运动员才对，可是优秀的运动员不会跳这么糟糕的。”他笑着说。

仅仅35分钟后，洛加尼斯重返赛场，赢得了进入决赛的资格。不到24个小时之后，他获得了金牌，巩固自己作为一个历史上最伟大的奥运会运动员之一。



洛加尼斯的跳水生涯在那时候攀到了顶峰，但私下里他还在苦苦挣扎。



“因为我感染这件事，我感到非常的孤独和无助，”洛加尼斯回忆道。“我和我的家人朋友都出柜了，包括跳水界的所有人都知道我是同志。但很少人知道我感染了HIV。我当时就觉得自己生活在一个孤岛上。”

洛加尼斯说他也经历了一些来自队友的歧视。他后来发现队友们会召开秘密会议来决定出去比赛的时候，谁和我同一间屋子睡。



“我最后可能会和教练同一个房间，或他们给我安排了一间单间，”他说。“通常团队会有一个对自己性倾向很有安全感的人会觉得没事，但没有人真的愿意会和一个基佬呆在同一个房间。”







OUT杂志内页







“现在情况不同了，”洛加尼斯说道，他在1994的同性恋运动会上公开了自己的性取向。“我想我们已经承认什么是霸凌，也意识到支持队友的重要性。我觉得霸凌和孤立越来越少了。人们也变得更友好、更心胸开阔。你现在看看有多少运动员都出柜了。”





洛加尼斯说他感染HIV后，对他的身心都有激励作用。



“我把每天运动和其他身体上的训练看得跟每天准时服药一样重要，”他说。



“当我看着我的同龄人，我想说我可能比他们大多数人的要看着健康，”洛加尼斯说。“重要的是作出健康的选择。”



“HIV教会了我，让我觉得自己比以往任何时期的我都更坚强，”他说。“此外，不要自暴自弃。我以前不觉得我能活过30岁，你看我现在都56了。”





2013年10月，洛加尼斯和小一岁的男朋友Johnny Chaillot举行了婚礼。





