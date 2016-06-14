12 号的枪响，划破了奥兰多的夜空，上百人的伤亡对于任何一个群体都来得过于沉重，关于枪支、族裔、极端主义的言论此起彼伏，也不得不把人再一次拉回到现实中来，作为生活在一个枪支管控的国家，有理由庆幸这样的事发生在身边的概率微乎其微，但这真的能让人高枕无忧么？



诚然，枪支问题一直是困扰美国社会的问题，凶手 omar 携带了一支 AR15 突击步枪，作为一支可以合法持有的枪械在打折的时候售价不到 500 美元，这成了无数拥枪者的首选。然而另一组数据却不得不令人深思，美国的德州有 826000 人有持枪证，占德州总人口的 3% ，这个比例在全美是最高的， 2015 年 5 月，美国德克萨斯州参众两院打破 100 多年来的规定，投票批准了居民公开持枪法案，该法案于 2016 年 1 月 1 日起生效。于是在德州看到这样的场景已是不足为奇。然而德州的涉枪犯罪在美国的案发率并不是最高，相反，在全美控枪最严格的加州、纽约州、佛罗里达州的大城市，涉枪案件频发。这次枪击案的发生地奥兰多就属于佛罗里达州。可见犯罪率和枪并无关联，而是和人，和社会有着密切的关联。

LGBT 群体再一次成为犯罪的受害方，作为社会当中的少数群体，他们本身就要承担各种各样来自社会的压力，尤其是在一个不健全的社会里，这种压力会变成赤裸裸的人身伤害。据英国《镜报》 1 月 4 日报道，“伊斯兰国” (IS) 极端分子近日以“同性恋”为由逮捕了一名 15 岁的男孩，并将其从楼顶推下致其死亡。这已经不是 IS 首次用这种方式处决同性恋，在极端主义蔓延的地区，不但是同性恋，看电影、听流行音乐甚至打扮时髦都会被极端组织用各种手段处决。

即便是在对同性恋友好，乃至首先通过了同性婚姻法的荷兰，针对LGBT群体的暴力犯罪也是层出不穷。据荷兰NOS电视台报道，荷兰平均每个星期出现三次反同性恋暴力事件。警方从2009年到2013年九月一直在跟踪调查，有多少同性恋成为（因其是同性恋而被暴力侵害的）受害者。从警方的调查报告显示，在这段调查时期内，共有769起类似暴力案件发生。而在美国，2014年公共宗教研究中心的民调显示，依然有14%的美国人认为艾滋病是上帝对同性恋群体的惩罚。而FBI在2011年的报告显示，LGBT群体成为仇恨犯罪目标的概率是犹太人和黑人的两倍，是穆斯林的四倍。

无独有偶，就在今年的3月，一个高三女生被下药的时间在网上沸沸扬扬，消息称，一高三女生因同性恋身份被同班男生下春药，并受到进一步的威胁。经媒体的采访报道，确认此事属实，并确定事发地点在安徽省黄山市田家炳中学。

这并不是孤例。2012年，同城青少年资源中心发起针对性少数青少年开展了一项校园内基于性向、性别身份的欺凌调查，结果显示：44%曾遭到同学、老师起绰号、嘲笑、恶意的玩笑等言语攻击；22%曾遇到同学、老师将其性倾向等隐私曝光的恶意传播；5%曾经遭到来自同学的敲诈、勒索，威胁其生命和财产安全；并有10%曾被同学拳打脚踢、掌掴拍打、推撞绊倒、拉扯头发等；7.6%遭遇过来自同学和老师的性骚扰，如脱光衣服、碰触隐私部位、强拍裸照等。

还有更多的暴力在轮番上演，尽管自2001年起，同性恋已经从CCMD-3中去除，不再是精神疾病，然而各种针对同性恋的扭转治疗仍然层出不穷，作为中国首例“同性恋矫正治疗”案的原告，小振与了由大陆同志组织联合发起的大陆同性恋矫正机构的 “地图式”调查。根据全国不同志愿者的反馈，粗略搜索就有八九十家同性恋矫正机构。在小振参与的北京地区，一共找了17家心理咨询机构，其中有14家表示可以对同性恋进行 “扭转治疗”。治疗的方式包括催眠、电击、使用化学药物催吐等等。

最后，相比看得见的暴力，看不见的暴力更引人深思，它就像一个幽灵时刻的缭绕在LGBT群体的周围，当下的环境，是一个看似安全但却危机四伏的环境，尤其在那些看不见的环境。看得见的子弹尚可以能躲过，而看不见的伤害却在无时不刻着每个人。要告别这样的社会，所能依靠的，不仅仅是勇气与智慧，还一定不能缺少每个个体的声音。