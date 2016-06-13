正在去洛杉矶同志骄傲游行的路上，我突然接到朋友的一条短信： “ 听着，昨晚奥兰多发生了射击，今天警察在西好莱坞逮捕了一个持枪人，我很紧张，不知道我们该不该去的。 ” 于是我试着搜索了 “ 奥兰多 ” , 无数条类似标题的新闻就跳了出来： “ 弗罗里达州奥兰多同志夜店发生射击， 50 人死亡。 ” 接着我一搜 “ 西好莱坞 ” , 便看到； “ 西好莱坞警方逮捕了一名持有大量枪支的嫌疑人，声称要去洛杉矶同志游行。 ”



50 代表着这成为了美国历史上最恶劣的枪击事件， 50 代表着这是自 9/11 以来

最糟糕的恐怖袭击， 50 代表着让我们从 1 数到 50 ，每一个数字都是一个倒下的人，还有牵连着的家人，朋友，和爱人。









这家夜店的名字叫

“

脉搏（

Pulse)

”

，是奥兰多最

出名的一家同志酒吧。合伙人

Barbara Poma

说

“

脉搏

“

这个名字是为了纪念她死于艾滋病的弟弟

John

而起的。

“

脉搏

”

象征了同志们在困难环境下（艾滋，恐同）的生命力，而如今枪声在这儿响起。当天晚上是拉丁和跨性别之夜，也就意味着当时人群里可能有许多非白人的同志和跨性别，美国社会边缘群体中的边缘群体。采访中一名幸存者

Christopher Hensen

谈起当时的情况说

道

，刚开始（凌晨两点左右）在昏暗嘈杂的环境里根本分不清枪声和音乐，突然他看到一个一个身体开始倒下，然后就是尖叫和混乱。他说射击总共持续了快一首歌的时间。





一位母亲 Mina Justice 分享了她和她儿子 Eddie Justice 的短信。他说到： “ 妈妈我爱你 ” 、 “ 酒吧里有射击 。 ” Mina 回复： “ 你还好吗？ ” 他回答： “ 困在厕所里了。 ” 之后他说： “ 妈妈快打电话给他们（警察）。 ” “ 现在 ” “ 我在厕所里 ” “ 他来了 ” “ 我要死了 ” 。最终警察落实了他的死亡。

凶手 Omar Mateen 是一位来自佛罗里达州匹尔斯堡的 29 岁男性，美国公民。射击过程中，他声称自己是为恐怖组织 ISIS 效忠，并提起波士顿爆炸案。最终调查证明他并没有与 ISIS 有任何直接的联系。他的父亲为整件事情道歉，提起到 Omar 一次在沙滩看到同志情侣亲热，变得很生气。但这位父亲强调这与宗教没有联系。

这件事情有许多不同层面的政治含义。美国总统奥巴马将此次 事件 描述为 “ 恐怖的行为，仇恨的行为 ” 。 首先是长期困扰美国社会的枪支管理问题。这次凶手所用的都是合法购买的枪支，直接暴露出枪支管理系统的漏洞。并且这是 2016 年 164 天里的第 133 次大规模射击。枪支允许了单独袭击的凶手造成这么大的伤害。其次，最为讽刺的一点是在这样一个关键的时刻同志在许多地方仍然没有办法献血，没有办法为此作出贡献。可以预料的是，共和党总统候选人 Donald Trump 等不及得借机煽风点火，发布各种各样的反伊斯兰言论。将恐同与宗教简单地联系起来，尤其是将伊斯兰教本质化为恐同的宗教，与恐同本身并不是有太大区别。两者都简单地建立起一个 “ 他者 ” 来投射我们的恐惧和仇恨。更不用提国内媒体的报道根本看不到 ” 同志 “ 两字 了 。





洛杉矶西好莱坞最终是平安的。洛杉矶同志游行依然井然进行，增加了不少警力。人们甚至欢呼雀跃 得 更加热烈了。不少组织的队伍里出现了对奥兰多的祈祷： “ 我们是奥兰多 ” 、 “ 坚强起来，奥兰多 ” 、 “ 与奥兰多同在 ” 等等。 洛杉矶同志中心的队伍在他们最前方用巨大的黑白字母拼出了奥兰多的英文， 同时中心的 CEO Lorri L. Jean 一直在游行车上宣布周一晚上将在洛杉矶市政厅举行祈祷和集会。全美各地，包括佛罗里达的迈阿密，杰克森威尔等城市都开始举行祈祷集会。事件结束后佛罗里达州的同志组织 Equality Florida 迅速开始组织包括心理咨询，献血服务，和集会等支持性服务（可以通过这儿捐款 https://www.gofundme.com/2942a444）。





恐怖袭击的目的是让我们害怕，让我们躲藏，那我们就要更热烈的庆祝，庆祝我们跳动不息的脉搏。