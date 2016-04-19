中国首届LGBT邮票设计大赛正如火如荼进行中。在作品征集的最后阶段，我们有幸采访到了联合国《自由与平等》邮票设计师Sergio Baradat先生，看看他对中国的设计师们有什么期待。

GS：你收到过关于自己设计的LGBT邮票的评价吗？特别是在性少数群体内的评价如何？

Sergio：这套邮票受到许多LGBT人群的赞赏。此外，我的好朋友们也一直支持我的事业和LGBT运动，他们中许多也是性少数。也有很多人通过电子邮件表达感谢，他们认为这套邮票让更多的人关注对同性恋和跨性别人群的歧视。让我高兴的是世界各地的报纸和博客对邮票也有很高的评价。当然也有一些批评的声音，但只占少数。





GS：作为一名设计师，你有什么特殊的工作习惯吗？我知道古巴咖啡机是你工作室里最重要的两样东西之一。

Sergio：我是设计师，也是插画师，在工作时我确实有一些小嗜好。我喜欢音乐，音乐不能停。我喜欢的音乐类型有Deep House，Ambient，ChillOut，Lounge还有70年代的灵歌（Soul Music）和50年代的古巴音乐。当然古巴咖啡不能少。: )

GS：你在2013年设计了中国世界遗产主题邮票。你对当今中国的印象如何？你和中国的艺术家合作过吗？

Sergio：2013年的中国世界遗产邮票是我设计的第一款世界遗产系列邮票。那对我来说是一项严肃的工作。中国地大物博，有那么多的艺术和文化，我必须选好，做好。一开始很棘手，但现在回头看，我非常喜欢那套邮票。我觉得现在的中国发展得越来越好，越来越开放，这些体现在艺术、LGBT权利以及公民自由等方方面面，这个国家一定会越来越伟大。在联合国我有许多中国朋友和同事。我在迈阿密长大，我的父母有许多华裔古巴朋友。对了，古巴的哈瓦那有很大的华人社群，融合了古巴风味的中国菜最美味了。我曾和中国艺术家卤猫合作过“教育第一”系列作品。跟他合作棒极了。他来自中国大陆，他的作品美丽生动又清新典雅。 （http://www.oamul.com/）





GS：你有LGBT朋友吗？你怎么看现在纽约的LGBT群体？

Sergio：我在纽约、在全世界都有许多性少数朋友。纽约的LGBT群体一直都在变化。这里总是那么有活力，有朝气，但随着社交网络的普及，人们失去了交谈的艺术和社区生活的意义。许多年轻人可以理所当然地出柜，但对历史却一无所知，我们为了今天的权利做的那些斗争，我们在艾滋危机期间遭受的磨难，我们失去的那些挚友，这些都不应被遗忘。但是，纽约仍是我们逃离那些小镇思维和偏见的圣地，这座城是一座灯塔，指引着向往自由的人们。

GS：最近在中国同志圈里流行着一篇文章，内容是关于西方同志社交网络上对亚裔的歧视。你怎么看待这种现象？

Sergio：我真的不懂那些人。自己本身就是恐同主义的受害者，居然还能去搞种族歧视。我只能说有那种想法的人会错过很多美好的人生经历。

GS：现在在中国有些人会想当然的认为LGBT人群都是艺术家、作家等等从事创作职业的人群，西方有类似的情况吗？你怎么看？

Sergio：这个问题很有意思。我记得几年前说谁谁是同志，那些直人们就会想当然的给他们贴上理发师、设计师或者舞蹈演员等标签。我觉得随着LGBT社群能见度的增加，这些先入为主的想法自会慢慢消失。

GS：你想对这中国LGBT邮票设计大赛的参赛设计师们说些什么？

Sergio：我希望每一个设计师要做真正的自我，不要人云亦云。做到率真而不失睿智，把自己认为关于LGBT最重要的方面地表现出来。作品所传递的信息要上下连贯，让人们更好的理解LGBT人群。

我们优秀的设计师们，

你们是不是也干劲十足了呢。

快把你设计的邮票传来到

邮箱 : gstamp@163.com

中国首届LGBT主题邮票设计大赛

作品征集时间： 2016年3月21日-4月25日

奖项设置： 优胜奖（1名）奖金 3000元，入围奖（5名）奖金 500元

获奖情况，将于4月底通知作者，具体结果将在5月“中国首届LGBT主题邮票设计展”上揭晓，所有作品均有机会参加“中国首届LGBT主题邮票设计展”。

赛事评委：

Andrea Pastorelli，联合国开发计划署贫困,公平和治理政策专家

Joanne，香港跨性别资源中心及粉红同盟主席

林金福，画家，毕业于清华大学油画系

任娜瑛，中国青年同伴网络联合创始人，2016年罗德学者（中国），即罗德奖学金获得者

司汉博士，美术史学者，瑞典东方博物馆研究员，中央美术学院客座教授，《宓爱》中国同志艺术世界巡回展策展人

张晓静，广州美术学院实验艺术系讲师





参赛作品要求：



1、以“LGBT（同性恋、双性恋和跨性别者）”为主题，符合“自由”、“平等”、“多元”的理念，体现中华文化元素。



2、作品必须成套，每套须包含六枚邮票的设计。

3、作品的风格和表现形式不限，可以是绘画、摄影、电脑平面设计作品等。

4、作品的规格：文件格式（JPG） ，分辨率（300dpi），尺寸（20cm*20cm），获奖作品须提交作品源文件PSD、CDR或AI。

5、作品须为应征者按照本方案的要求独立创作完成的原创作品，不得侵犯第三方的知识产权；不得侵犯他人合法知识产权。应征者作品如有任何相关的法律纠纷，其法律责任由应征者本人承担，活动的组织方有权取消该应征者的应征资格。

参赛方式：

发送作品至邮箱： gstamp@163.com

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联系方式：

邮箱：gstamp@163.com



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