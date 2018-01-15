宝宝一旦出生，五行已定性，是不容随意改动的。八字中若缺什么五行也就缺了，是不可能补得了的，市面上还有很多“起名师”仍用缺什么五行补什么五行的方法起名，这样起出的名字很多是害人的。

名字中的五行不能补八字中缺的五行，只能作用于八字中的五行！

宝宝出生后的名字，将会影响其一生的命运和人生，起名时一定要特别慎重，各方面的因素都要考虑周全。草率起名只会害其一生！

命运需什么五行，名字就用什么五行，这是起名的不二法则！

这就需要起名者：

一，能准确判断八字的格局、用忌神、命运所需五行，这往往是市面上很多命理师的短板。如果判断不了或判断不准命运所需五行，起出的名字肯定是有问题的。

二，能准确判断每个汉字的五行。网上大家所能查到的汉字所谓的五行基本是错误的，有关汉字五行是起名很重要的知识储备，是属专利性知识，不可能轻易从网上查到的，能随便就能看到，随便就能得到的，只能是垃圾。好的东西怎么可能随便得到？这是众所周知的一般常识吧？

三，姓名中字与字的组合也至关重要，字与字的五行最好是相生相帮，切忌相互克耗。还有一些字本身的五行就是相互克耗的，如果没有把握时最好不要用。如“玥”、“琳”字，玥构成火与金相克耗，琳构成金和木相克耗，只要有相克耗，最影响的是人际关系，以及夫妻、家庭成员之间的关系。如果非用不可，就要想法化解。

四、名字五行最好能补命主性格、阴阳方面的不足，趋吉避凶。

如果以上四点尤其是前三点若有一点没过关，起出的名字是有问题的，轻则害人一生，重则要人命。

宝宝是一家人的希望，也是国家未来的栋梁，千万不要毁在名字上！

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