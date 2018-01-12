1905电影网讯 1月10日，卓伟团队通过“娱姬小妖”的微博账号曝光“蓝洁瑛指控曾志伟性侵”视频，将“蓝洁瑛遭性侵”一案重翻。当日下午曾志伟发表声明，声称网上曝光的视频是经剪辑的不实视频。然而事情并没有结束，微博账号“韩姨在此”再次就曾志伟性侵女艺人进行指控。

据了解，“韩姨在此”为香港金牌模女教母韩颖华，曾发掘杜鹃、吕燕等人。韩颖华在微博中写道，曾志伟“不止一次性侵女艺人”，并变相“扯皮条”，韩颖华自己的学生就曾亲身经历过。目前，曾志伟方面对于韩颖华的实名指控并无回应。

曾志伟（英文名：Eric Tsang），1953年4月14日出生于香港，由此得出八字中的六字为：

癸 丙 乙

巳 辰 未

大运：乙卯 甲寅 癸丑 壬子 庚戌 己酉，命主2016年5月进入己酉运。

依据笔者所著《精准断八字》一书的理论判断，六字中丙火、未土为用神，癸水为忌神。

六字中水火交战，光明与黑暗交织，这也说明曾志伟的人生既有光明的一面，也有黑暗的一面，乙木生丙火，说明曾志伟还是向住光明，而且尽可能传播正能量，只可惜乙木弱，并不能爱憎分明，也不能出污泥而不染，还是会向黑暗低头，并同流合污。

乙木生丙火，曾志伟喜爱娱乐界，而且非常努力甚至搏命工作，曾志伟是“工作狂”也是众所周知的。从六字来看，曾志伟天赋并不好，外形条件也不怎么样，他的名利都来自于对工作的狂热。

可惜的是丙火被癸水克，曾志伟所处的娱乐界有些黑暗有些污浊。

尤其是壬子大运，正是80年代中期到90年代中期，正是香港娱乐圈最黑暗的时代，也是曾志伟的人生黑暗占上峰的时代。而蓝洁瑛事件也正是发生在这个时期，曾志伟性侵蓝洁瑛或其他女艺人，似乎也在情理之中。只是此类事件已时过境迁，只能是查无实证了，指控也好，回应也好，甚至起诉法律也罢，只是当事人做做秀而已，终会不了了之。

接下来的庚戌运，也是黑暗占上峰，曾志伟有些黑暗事件出现，也不足为奇。

娱乐人娱乐事，进入娱乐圈，本就是为了娱乐，其真真假假已不是最重要的了。

现行己酉运，癸水受制，丙火增力，香港娱乐圈也是光明占上峰，曾志伟的人生也是如此。只是斯人已老，雄心雄力都不比从前，性侵的事是不可能再发生了。

现在是丁酉年癸丑月，癸水再现，这只是黑幕被掀开一角而已，最终还是会不了了之。但这次事件，对曾志伟名声和身心还是有影响的。

江湖久了，该还的总归是要还的！你知我知，曾志伟也知。只是希望能警醒后来者。

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