



根据许多研究显示，同性恋约占人口比例的十分之一，因此身为父母的我们便无法逃避，你我的子女、亲密家人可能便是同志，而此刻，他们有可能正在独自摸索面对困境。“我不认识任何同志”、“我的身边没有同志”的时代已经过去，各位和我一样的父母们，你们的痛与不舍我们都正经历过，但如果你愿意，或许在你看这篇文章的时候，就是一个好的开始。





我相信，你一定曾经怀疑过你的子女装扮总是不符你的期待；适婚年龄到了却总不交异性朋友；或者言辞闪烁、多所隐瞒，而让你很担心他／她是否会是位同志？





深陷在质疑及猜忌中彷徨不安的父母们，其实我们真正希望的是减少困扰、创造双赢，而不是让“同志是否正常”这个问题，在一开始就造成你和孩子间的尖锐对立。其实无论他／她是否同志，永远是我们这些作父母的最爱，也永远需要我们这些作爸妈的给予关爱眼神与温暖拥抱！





我们这一群父母也曾面临发现自己孩子是同志的痛苦、不舍及愤怒，但以下是我们一路走来的一些经验分享，希望能够帮助你和你的孩子，可以有更好的互动与了解基础。





第一步，请先调整自己的脚步及角色。





“我的孩子可能是同志”，这不亚于一颗未爆弹，一定给全家带来一阵混乱。做爸妈的请扪心自问：你是否对同志有排斥、误解、偏见甚至歧视呢？大部分激烈的情绪反应，是随着父母根深柢固的价值判断而来，例如要儿女“正常”、“跟大家一样”、“平安就是福 ” 等，也许先厘清这部分会有助于调整心情，更进一步地稳定父母角色，才好陪伴孩子一起来面对一切！好多爸妈因为孩子的性向而抓狂了，而这样的故事值得深思：这是子女的错吗？还是爸妈自己的人生有待解的问题需要关注？





第二步，尽量努力做这些事：理性的观察、感性的沟通。





我想我们作父母的，自从孩子呱呱坠地后，便含辛茹苦抚养着他／她们，这些甘苦酸甜也只有我们作父母的才能体会。想一想，孩子小时候，我们不都只是单纯希望他／她们健康快乐就好？没有人比作父母的更了解他／她的过去，也没有人比我们更想参与他／她的未来！ “ 担心他／她是同志 ”，也许是你目前最痛及最担心的，但在这关键时刻，他／她再次需要你坚强有力的臂膀！请避免旁敲侧击、拐弯抹角，而以关怀减轻压力、以同理心放松心结！孩子此刻一定是感到孤单及害怕，试着先听听他／她们的心声，别急着帮他／她们作决定吧！





第三步，尽量避免做这些事：逼问、骚扰、偷窥隐私及追根究底。





急于求证是人之常情，但孩子可能仍在震惊、排斥中，可能忐忑不安而且反复无常。其间的过程往往是痛苦而漫长的！不要把你的孩子视为罪人，而 “ 当侦探、查行踪、找帮凶、乱投医”，胡乱操作反会制造更多困扰！尊重隐私是你和你孩子之间建立信任的基础，“ 关心 ”不能没有底线，好多孩子因过度关心形成的监控，而选择逃离家庭，变成孤独的惊弓之鸟，到最后反而是我们作父母无法弥补的伤害！





第四步，如果她真是同志，真的希望她承认吗？





为何很多同志没有出柜？其实身为子女，他们主要是怕家人不能接受，更怕父母伤心！想象中的伤害、害怕父母断绝关系吓阻了坦白！想到孩子得隐藏遮掩过日子，真的曾经让我心疼不已！善意的谎言还是谎言，谁会想要跟父母之间有秘密呢？曾有父母说：“ 我宁可不知道，干嘛告诉我！？”你是否作好准备了呢？



想一下当你得知孩子是同志后，你是否还一样爱他／她、疼他／她？还是你知道自己根本无法接受？



第五步，逼孩子马上承认或否认会造成压力





要孩子向你承认是不是同志会造成压力！关于这问题，有些真实故事可以写成厚厚几大本！其实，最常困扰孩子的问题也是 “ 我到底是不是？ ” 另一个沉重的包袱是“选择”，父母常会问孩子“你干嘛选择一条难走的路？”其实同性恋是不能选择的！孩子也是在喜欢上一个人后，才突然发现自己是同性恋啊！真正有选择的是我们作父母的，我们可以选择接纳、认同、支持他们；或者用逃避、否定、愤怒来筑起你与你孩子之间的一道墙呢？







第六步，多做点功课吧！欢迎接触“同志世界”！





面对日渐多元的社会，父母有好多忧心。怕他／她学坏、怕诱惑、怕伤害、怕失败、怕他怀忧丧志、成功又怕他骄傲自负。但 “ 担心或怀疑孩子是同志 ” 还真让我们作父母的措手不及。最令人不安的是完全没接触过同志的隔阂与茫然，让一直努力掌握状况的我们非常容易恐慌。幸好随着开放的脚步，现在有很多渠道可以揭开同志世界的神秘面纱。如果越来越多异性恋者愿意去接触、了解、接受他们，就更可以体认到 “ 少数的美 ” 也是美，同样值得欣赏啊！或许同志的存在，真的是多采多姿的世界中，不可缺席的少数吧！





PS.郭妈妈是台湾同志热线团体的主力成员，她本身有一位身为 T的女儿。









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