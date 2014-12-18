2014-12-15 les+

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我很想带着我的对象见家长，可是我又怕我爸妈吓到。之前我妈看一个新闻是有关同性恋的，然后跟我说同性恋是种病，她绝对不会接受的。我妈妈是那种非常狠的人，不同意的是绝对不同意，我快纠结死了。我到底该怎么出柜？怎么跟家里说？



闪电式我放射的









小闪同学你好，





意识到自己是拉拉（或喜欢女性）并接纳自己，你花了多长时间？一天，一个月，还是更长？



出柜容易，但是让父母接纳是一个长期的过程，而出柜的基本前提是，不为了寻求父母认可而出柜，而是在深刻了解自己可能性，做好长期跟父母沟通准备的基础上，如你人生中其他大事，向父母敞开心扉。



如果你人生其他大事，尚没有经验好好跟父母沟通，让他们了解你的考虑问题和处理问题的成熟能力，就不要着急。其实出柜有很多阶段，如，跟自己出柜，跟好朋友出柜，跟亲人出柜，跟社会大众出柜，不如你一步步练习，更胸有成功。



但如果你很想模拟出柜情景，以下是les+的一个朋友白泳冰的出柜经验，希望可以帮助到你。





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要搞定父母，先搞定自己 （文/白泳冰)





出柜初时代的三式要诀之第一式——要搞定父母，先搞定自己！





一、多读书，多思考。 对有些人来说，爱同性还是异性，尚且存在疑问。最好在出柜之前，结合书本知识，理清情愫，彻底弄明白自己对同性和异性的感受，到底是爱，是依恋？





二、理清生活头绪！颓废是许多拉尚未结束青春期的标签，最好不要让父母觉得这都是因为同性恋。如果爱同性的生活让你颓废，他们肯定不会答应。好好学习！好好工作！用扎实的生活态度让她们信任你，放心你的决定。





三、为出柜给你和父母带来的一切负面影响，做好准备。譬如，你如何打算将来，怎么应对周围人对婚姻状况的询问？最好给父母一个现成的答案，让她们不会感到太窘迫。好，如果做到了以上四点，那么你已经通过自己这一关了。









出柜第二式——研究父母！





可怜天下父母心，很多为孩子操碎了心的中国父母，把自己当作是孩

子的一部分，爱得忘乎所以。这种父母是最好改变的。通常这些父母不接受同志的原因有：





一、不了解同志，认为同志是一种变态。那个时代就是这么告诉她们的，同志是变态。你需要做的是，旁敲侧击地告诉父母关于同志的知识。让父母明白一个道理：这个世界有许多人的生活方式，他都无法理解，没必要理解别人为什么不同，但是要尊重别人的选择。





二、怕你没孩子。父母通常会担心你没有孩子，老了怎么办，没人照顾怎么办。告诉父母你是有长远规划的人，有自己对未来的储备。而且在将来的老龄化社会，异性恋也一样要面对老无所养的问题，这会成为社会的公共问题，不仅与同志有关，你和异性恋人一样会有相关的应对措施。





三、担心你受骗上当、担心你患性病。用更多的交流，来建立父母对你控制生活的信心——你有很好的自控能力，能运用必要的知识面对上述问题。当然，如果父母并不清楚男同艾滋病高感染率的事，建议不要涉及这个话题，那只会增加她们的焦虑。





把你作为她们的私有财产的父母，通常以自我为中心，会想到你丢了他们的面子。应该让他们明白，你和他们一样是独立的人、有各自独立的人生，你们要彼此尊重对方的生活。为了顾及他们的面子，你可以讲一些同志的历史名人给他们。告诉他们同志一样是人类的精华，你为自己是同志而骄傲！和父母描绘一下，同志社会地位的发展前景。告诉父母：通过立法承认同性婚姻的合理性的相关内容，李银河老师几次提交同性婚姻立法提案……总之多讲正面的。大部分的父母是既怕同性恋丢人、又为你担心，具体策略需要好好研究、思考。





出柜第三式——做出柜现场的CEO ！

出柜前的一刻，你要做的还是思考：家里的具体状况、父母身体承受力、家里的地形等等，都在考虑之列。首先点，不可以选择家里发生其它重大事件的时候，无论是坏事还是好事。让父母的心不会雪上加霜、也不要乐极生悲。两种情况同样是比较大的打击。





选择家庭成员的心态、事态都比较平稳的时候。









【出柜的具体方式】我们的父母可能是羞于言性的，或者我们自己也是这样，可以考虑用文字来表达。我出柜时，憋了几天说不出口，最后，写了一封信放在电话本中间，然后就出门了。等我办完事回来前，给家里打电话：“嗯，电话本中间有些东西，你们看一下吧。我马上回来。”然后第一时间赶到父母身边，平复他们的情绪，告诉她们究竟发生了什么情况。





在面对父母时，要有诚实、肯定的态度！一旦已经出柜了，那就得坚定地走下去，不要让自己犹豫，半吞半吐的，让父母看不清究竟发生了什么事，这种状态只会让他们胡思乱想、更多的担心！你得明确地告诉她们以下几点：





一、你是同性恋，对异性，你只有友谊。

二、同性恋是和异性恋一样的普通人，应该有一样的婚姻自由，你不可以和异性结合！记住，他们也许一时无法接受事实，但这一点必须告诉她们，这会影响她们以后的心态发展！



以上是需要以后用各种方式，反复向父母说明的观点！除了上面必讲的外，还有忌讳讲的。你可以告诉父母，我爱上了一个姑娘，或者一个小伙子，最好就此打住！





最初出柜时，不要过多讲你的另一半和你的甜蜜爱情。这样可能会转移父母的注意力，令父母将一时的激愤情绪转移到你的ta身上。还要小心，有些父母可能会诱供。父母可能把你当作小孩子，事事想为你包办到底，他们可能会假意接受现实，然后诱使你说出你的她，找她兴师问罪！





如果你真的说出来了，漫漫出柜路，你就走出了坚定的第一步，接下来要做的是，观察父母的情绪变化和各种动态。切记！在这个紧要关头，你必须保持冷静。父母的情绪会很激动，你得提醒自己，保持冷静！抗过去，就好了。





出于一时的激愤，父母也可能做出过激行为。自责和觉得丢面子的父母可能有自残的倾向，你要注意保护好父母和你自己。出柜时，你最好能有个助手。她（他）可以是你的兄弟姐妹。如果是朋友，不能让父母误会你们是情侣关系。这个助手可以做的，是辅助你完成出柜，不是替你完成。她要做的事有：在你父母做出过激行为时，阻止他们、在适当的时候，替你圆场。





最重要的是，时刻提醒自己：冷静！即使父母说：“我打断你的腿，让你再出去丢人！……”你也要坚持。





PS.白泳冰，2008年向父母出柜。









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