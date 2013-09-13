名称：les 29期 《女同运动的分歧与联合》



出品：les



页数：152P



版次：2013年8月第1版第1次印刷



份数：500--1000份



简介：



这是事实。女同性恋者在各种民权运动中同男同性恋组织一起发挥作用，在各种女权主义团体、艺术圈、旨在去殖民化和国家独立的运动中发挥作用。近几十年，女同性恋者在为有色人种女性，土著妇女争取平等权利的运动中及广义上各种女权运动中发挥了作用。但是，这些团体给予女同性恋人群极少的关注。当她们需要寻找团结的力量时，女同性恋者们毫无选择只能自成一派发起运动：她们必须为自己争取平等的权利而孤军奋战。即便是今天，女同性恋的议题普遍遭到忽视，她们参与主流的社会运动却不被认可，许多社会运动的成果依然被认为是由她们传统的盟友，女权主义者和男同性恋运动取得的。



这本刊物将来自全世界各地的参与女同性恋运动、民权运动和人权组织的个人经历结集成册出版。为了帮读者简化概念，本刊中的女同性恋是指任何自视为女同性恋者、双性恋者、双性别者、酷儿，或者不愿意视自己为任何已有身份概念的人。



本刊意在赞誉那些遍布世界各的领导或参与为女同性恋者们争取权利和认可的女同性恋者们。刊物收录了学术文章、访谈，以及相关报告的节选和简要。本刊描摹了几位具有影响力的女同性恋者，她们有些是历史上人物，另一些则是当今的画家、作家、诗人或哲学家。尽管作为群体中的一部分，ILGA中的女同性恋者不被重视，还必须争取外界对自己的认可，但正如本刊收录的那些人物的出众成就所表明的，今天我们可以对已有成就感到非常骄傲，我们自然将她们的经历、经验收集其中。



虽然我们想要传播这些出色的例子，但是我们意识到为了理解女同性恋者所有的经历和参与的运动，仍有许多需要学习。这本刊物将会留下许多问题，例如什么是女权主义，为什么女同性恋者在主流社会运动及LGBT群体中被忽视，为什么女同性恋者和跨性别者之间的关系仍有困难，女同性恋议题与女权主义还是男同性恋议题更紧密关联。在刊物中你可能发现几页之间就有相反的观点。由此看出女同性恋运动的多样性和复杂性。希望这些问题能激起你的好奇心去更多地了解不同的或者紧密相关的社会运动。



“我们，女同性恋者，遍布各地”，我们为此骄傲。





本期目录：



原书致谢

简介

中译本序

从IGA到ILGA，为什么“L”很重要

ILGA的历史沿革

ILGA的现有成就

ECOSOC 资格

如何建立一个给予女同性恋者平等权利的性别混合组织

从女权主义汲取力量

女权主义的三次浪潮

当女权主义者联合起来

将“阴道”带入阿拉伯女权主义者的对话中

世界女性游行：女同性恋的议题得到足够的关注了吗？

女权主义的第二次浪潮

女同性恋女权主义运动需要再次变得激进

非洲女同性恋同盟

伊斯兰教是女权主义的吗？

一位年轻运动型的女同性恋女权主义者的见解

女同性恋书写自己历史的重要性

联盟与运动

女同性恋权利的主流化

多重身份，多重歧视

从联谊社交到全国性、国际性行动主义

在和平进程中为全球合作打基础

酷儿，身份的批评

残疾的“酷儿”：酷儿的象征

女权主义运动和激进的女同性恋者：痛苦的冲突

女权主义作为改变的工具

LGBT: 要不要T？

女性的界限：女性的男性特质

跨性别女权主义宣言

游说，女同性恋在哪儿？

联合国：我们仍在那儿

从人权的角度看女同性恋运动

北京：一场历史性演说

自 1994 年起的女同性恋社会活动家联盟

1998 年之后联合国的国际女同志工资

获得在联合国发声的权利

结束语



关于如何索取：



本期les 为特刊发布，为提供给性少数个人、机构的公益性读物。



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