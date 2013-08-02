亲爱的les 的读者朋友们：



在这个生机勃勃的夏日，les 最新一期杂志华丽发刊了！

本期杂志主旨为《女同运动的联合与分歧（Lesbian Movements: Ruptures & Alliances）》，我们期望与大家一起分享和交流当下中国女同运动的历史经验与群体感慨。



新刊是一本将全世界各地参与女同运动、公民运动和人权组织的个人经历结集成书的中译本。让我们借由她，暂停一停，让思想跟上脚步的快速节奏，一起谈一谈。



当我们需要寻找团结力量时，女同运动是否为争取自己的平等权利而孤军奋战？

女同性恋者如何在主流社会运动及LGBT群体中争取平等空间和发声权利？

女同运动如何从女权主义中汲取力量？

女同运动如何平衡主流权利与多元诉求？

那些令人痛楚的冲突、要跨越的多重界限？



（本刊中的女同是指任何自视为女同性恋者、双性恋者、酷儿，或者不愿意视自己为任何已有身份概念的生理女性。）



问题或许没有答案，但却能激起我们更多地思考和探索，去了解并参与多种不同或紧密相关的社会运动。



回顾昨天，正视今天，畅想明天。我们一起在路上！



PS：目前杂志业已完成全部制作，成品不日即将正视面世。如若感兴趣，获取方式我们将在稍后为大家发布。



最后，多谢所有人多年来对les 的支持和帮助，更希望大家能够喜欢我们的杂志，与我们进行互动和反馈。



les 全体志愿者敬上

