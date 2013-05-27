“我们的第一身份是性别身份，所以对生活的许多体验自发、自然是女性的，除非完全被男性意识所同化。对女性视角从自发到自觉（女性主义化），会使我们的体验深化，并获得新的深度、发现和自觉价值支撑。因为，今天的女性主义关心的问题更多，对社会和自我的认识深度和高度都历无前例，形成了一种全新的世界观和价值观。女性主义不等于敌视男性，但反对来自男权的一切不平等意识，它试图解释都有哪些东西是被男权制造出来的、伤害女性和这个世界，包括伤害男性自身的。

所谓“被男性意识同化”是指不自觉地接受了生活中的很多被认为是“自然”和“正常”、“天经地义”、特别是“常识”化的、但实际具有浓郁不公正男权的意识。

男人们其实一直疲于做“白马王子”。但是，这灰姑娘和白马王子的“故事”正是男人编造讲了千百年、并以此造就了整日梦望王子的女性——女性主义新童话说。以上几微博有感于26日尤伦斯的讨论，也是就教各位。”

（以上内容转自@杨慧Hu老师微博）

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