《性少数发声指南》 发布通告







名称：《性少数发声指南》

出品：les+

部分内容支持：LGBT媒体公关工作坊

字数：35千字

页数：120P

版次：2012年8月第1版第1次印刷

份数：2000份

简介：

《性少数发声指南》旨在矫正媒体关注度的不平等，尤其为发声渠道、技能受限的中国性少数个人与机构服务，为期提供必要、可行的网络发声技巧、街头行头方式、媒体动员策略，帮助性少数个人与机构自主记录自己的故事、呈现真实的面貌，让性少数人群的声音，不管在哪里都能被听到。

指南内容包括：性少数及发声的基本概念；利用网络媒体的线上发声；以街头行动为代表的线下发声；以及如何借助媒体发声。为了使指南更加具有实用趣味性，我们集中介绍了线上线下13种发声方式，在每个发声方式都增加了最佳案例及实例分享，并采用简单明了的How to方式，标明发声行动的具体操作流程。使阅读者能在指南中挑选最适合实际情况的发声方式，并利用简单的流程最便捷的完成实际操作。对那些对与媒体附上的中国LGBT社群的资源库。

在本指南策划之初，它的拟定名是《LGBT群体媒体沟通指南》，内容源自2011年11月由新视角同性恋报道观察网络、les 、同语、妇女传媒监测网络共同筹办的LGBT媒体公关工作坊的实录。其核心是通过媒体从业者、资深NGO实干家的实例及经验分享，与LGBT组织或个人交流如何跟媒体沟通并发表意见。在制作前期，为了解国内大众媒体及LGBT群体的对话语权现状的认知和信息需求，我们利用调查问卷获得了近百份有效的调查问卷，并展开了数次LGBT社区内的小范围的讨论，最终我们认识到“媒体”并不是目的，只是解决问题的手段。而受众群也不应该只局限在LGBT社群，“发声”应该是所有处于文化弱势的群体都掌握的方法。编辑中，手册借鉴了国内外各种针对弱势群体发声及LGBT相关议题的研究成果及文献。借此，les 希望能与大家共同分享作为性少数而需要发声时可以采取的方法和途径。虽然名为指南，其实是愿与各界人士展开讨论，真正能使得我们想说的话被大家听见。

关键词：性少数 发声

如何索取：

《性少数发声指南》为提供给性少数个人、机构的公益性读物。

首印：2000册

个人：每人可提供5本。

团体机构：每个机构提供最多至20本（建议赠送给对自我发声感兴趣的个体，以其改善当地的性少数人群的话语权。）

手册本身免费，但因机构资金有限，请自付邮费。

因平邮方式丢失率稿，为了您的便利，邮寄方式只为快递到付，请见谅。

方法：

请有需求的机构或个人提供其基本信息、联系方式至调查派链接：

http://www.diaochapai.com/survey/06c48bdc-f73c-4837-82fc-54a68512f46b

此调查表的截止日期为2013年4月30日。

我们将在您提交信息后，将分两次发送手册，第一次发送日期为4月15日；第二次为4月30日。

另外，手册的电子版将在修订后，于今年上半年正式线上出品，敬请期待。

附：

手册目录：

前言 打破寂静

第一章 发声要义

第一节性少数是谁？

第二节 为什么要发声？

第三节什么时候发声？

第四节一些不错的发声实践

第二章 发声方式之线上发声——如何创办你的个人网络媒体

第一节从微博发声开始

第二节 在微博上联合行动

第三节 如何制作和使用数据新闻

第四节 如何做一名性少数公民记者

第五节 口述历史：如何说出自己的故事

番外篇 个人独立出版图书

第五节摄影：用视觉呈现真实的LGBT生活

第六节 我的摄像头我做主

第七节 基于网络的信息推广模式

第三章 发声方式之走上街头——如何用街头行动来发声？

第一节 快闪行为艺术

第二节 沙龙与讲座、参与式工作坊

第三节 展览与戏剧

第四节 纪念日街头活动/事件

第五节 效果评估

第四章 发声方式之媒体动员——如何借助媒体发声？

第一节 认识媒体，打破神话

第二节 以LGBT议题报道为例，媒体与性少数社群的关系

第三节 媒体动员的策略

第四节 接受媒体采访的技巧

第五节建立媒体资源库

第六节风险危机应对

第七节媒体合作策划新闻

附录

图录

友好大众媒体一览表

手册内容参考资料、书目

编后记：鸣谢机构与个人

你的发声计划

最后，感谢本手册的内容提供者：

吕频、三木、杨占青、闲、阿强、郭玉洁、小燕、范坡坡、袁园、lulu、灰烬、立早、吴晨、继艳、杨旸

欢迎关注微博：@性少数发声指南

关于les

since2005.12

由志愿者组成的非营利中国酷儿文化传播机构。

出版国内唯一拉拉杂志《les 》，以酷儿文化建设、艺术探索、媒体倡导为主要使命，以文化传播的方式，记录和展现中国女同性恋、女双性恋、跨性别等人群现状和文化，致力于消除针对女同性恋、女双性恋、跨性别-爱女等酷儿女性的歧视，促进其平等权益，而看到多元、平等、自由的可能性。