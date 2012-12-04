拉拉情感互动体验戏剧《溺水》

“要么爱，要么死”





拉拉情感互动体验剧

《溺水》

2012/12/22-12/23 @蓬蒿剧场

末日后的拉拉情感新纪元

“如果说，有任何事是我们还可以为彼此做的，那将是，不竭的爱。可我们所拥有的却又远不止是这样。”

莱伯斯岛剧社年度巨献 les+工作室荣誉出品

拉拉情感互动体验戏剧《溺水》

如果世界末日后，我们还活着，就来剧场体验这极致的疯狂吧

剧情简介：

没有什么可以阻止回忆。尤其是当一个人离开了，而另一个人还留在原地。

墨和月是一对“像楔子一样契合，像齿轮一样咬准的”恋人，两个女孩生活在一起，共同体味着成长的快乐和阵痛。浓烈的爱情与欲望交织在一起，像洪水一样冲刷着她们的生命，留下了断垣残壁，也留下了清晰的痕迹。当爱的力量战胜恐惧，她们牵着手迎来的，是末日后新世纪的曙光。



演出详情：

时间：2012年12月22日/23日 下午14：00——15：30

地点：蓬蒿人剧场（交道口南大街东棉花胡同35号）

票价：60元（仅限预售）

购票地址： http://item.taobao.c om/item.htm?spm=0.0. 0.32.Jrk2YW&id=1 8150263768

（仅限淘宝预售，请购票后前往参加）



主创人员：

导演：庄茜雯

编剧：陈叁

演员：董墨、郭月、宋十夜、陈叁

制作人：周小萌

莱伯斯岛剧社制作

豆瓣同城：http://www.douban.com/event/17900306/

微博：http://weibo.com/1287343351/z8cjgEo63