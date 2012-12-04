活动推荐：12月22日/23日拉拉情欲互动体验剧《溺水》(2012-12-04 17:06:27)
拉拉情感互动体验戏剧《溺水》
“要么爱，要么死”
《溺水》
2012/12/22-12/23 @蓬蒿剧场
末日后的拉拉情感新纪元
“如果说，有任何事是我们还可以为彼此做的，那将是，不竭的爱。可我们所拥有的却又远不止是这样。”
莱伯斯岛剧社年度巨献 les+工作室荣誉出品
拉拉情感互动体验戏剧《溺水》
如果世界末日后，我们还活着，就来剧场体验这极致的疯狂吧
剧情简介：
没有什么可以阻止回忆。尤其是当一个人离开了，而另一个人还留在原地。
墨和月是一对“像楔子一样契合，像齿轮一样咬准的”恋人，两个女孩生活在一起，共同体味着成长的快乐和阵痛。浓烈的爱情与欲望交织在一起，像洪水一样冲刷着她们的生命，留下了断垣残壁，也留下了清晰的痕迹。当爱的力量战胜恐惧，她们牵着手迎来的，是末日后新世纪的曙光。
演出详情：
时间：2012年12月22日/23日 下午14：00——15：30
地点：蓬蒿人剧场（交道口南大街东棉花胡同35号）
票价：60元（仅限预售）
购票地址：http://item.taobao.c
（仅限淘宝预售，请购票后前往参加）
主创人员：
导演：庄茜雯
编剧：陈叁
演员：董墨、郭月、宋十夜、陈叁
制作人：周小萌
莱伯斯岛剧社制作
豆瓣同城：http://www.douban.com/event/17900306/
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