《贞德再临》(《The Second Coming of Joan of Arc》)剧本朗读沙龙

美国当代著名女性主义剧作家卡罗琳•盖奇华语地区唯一正版授权LGBT顶级大奖朗姆达文学奖(戏剧类)获奖作品首次引入中国!



演出地点:一元公社(西坝河南路甲1号新天第B座2304)

演出时间:2012年11月17日14:30-17:00

演出票价:免费演出



原著:卡罗琳•盖奇 Carolyn Gage

翻译:陈叁

制作:莱伯斯岛剧社

制作人:周小萌

朗读者:孙小兽



作品简介:

贞德在十七岁时带领军队取得胜利。十八岁时,她安排了一场国王的加冕。而十九岁时,她愤起反抗整个天主教会,然后……失败了。对她的审判持续了五个月,众目击者的证词由公证员仔细记下。她死后二十年,又是一场新的审判,同样地,记录详尽。在提供证词的人里面,有贞德儿时的玩伴,有她的双亲,有同她上过床的女人,有曾为她效力的士兵,有将她供出的牧师,还有那些目睹过她的苦痛甚至对她执行过拷问的人们。她是十五世纪里被记载得最为彻底详细的人物。可就这样一个头脑简单的农家姑娘,一位虔诚的处女,关于她的传说却为何始终遍及史书当中呢?

在《贞德再临》中,贞德复返,只为把她的故事分享给当代的女性。她讲述了自己同教会最高层、同国家以及同军队交往的经历,并揭露了男权制度背后对女性无情野蛮的侵犯。



原著作者简介:

卡罗琳•盖奇(Carolyn Gage 1952- )是美国当代著名的女性主义剧作家、演员及戏剧导演,同时致力于女同志运动及女性主义运动。盖奇著有九本有关拉拉戏剧的书籍以及六十五部戏剧、音乐剧和女性独角戏作品。她擅长塑造打破传统的女性角色,特别是那些个人故事被曲解或被从历史中抹去的女同志名流。她的剧作集《贞德再临及剧作选》摘取了2008年的朗姆达文学奖(戏剧类),该奖是美国LGBT类书籍的顶级大奖。2010年, 她被《波特兰凤凰》评为“缅因州最有影响力的人物”之一。

携着她的获奖作品——女性独角戏剧作《贞德再临》,盖奇在全世界范围内进行拉拉戏剧的演出,并开展相关工作坊及讲座。卡罗琳•盖奇的作品受到多位女性主义作家及活动家的赞誉,盖奇是当今世界上最高产的女性主义剧作家之一,她的声音十分活跃。



译者简介:

陈叁,小说、童话作家,编剧。莱伯斯岛剧社创办人,文字统筹。

话剧编剧作品:

原创作品:

《Rabbit Hole》(中文名《兔子洞》)

2012.2.17-2.22 木马剧场

《溺水》

2012.12.22-2.23 蓬蒿剧场

翻译作品:

《贞德再临》(英文名《The Second Coming of Joan of Arc》)

2012.6.9-6.10 蓬蒿剧场

2012.11.17 一元公社



朗姆达文学奖简介:

朗姆达文学奖旨在表彰每年最优秀的LGBT相关文学创作,内容涵盖小说、戏剧、诗、传记等各领域。发展至今,朗姆达文学奖已成为美国LGBT类书籍的顶级大奖。受限于翻译及出版等问题,受该奖表彰的作品在中国仅有萨拉沃特斯的几本小说曾被引进,此次莱伯斯岛剧社引进《贞德再临》,是该奖戏剧获奖作品首次进入中国大陆。



各方赞誉:

“回忆《贞德再临》让我几乎说不出话来,惟有内心沸腾着的悲伤和一种想要‘纠正世间所有错误’的渴望势欲爆发。我从未在我的大学里参加过这样一场盛会——它同时唤起泪水与心痛,无敌感与力量感。”——克里斯蒂娜•亚梅纳基斯(俄勒冈州立大学女性资源中心)



“从我第一次看到卡罗琳•盖奇演出她的作品起,我就确信她是现有的最棒的艺术家之一……盖奇剧作的价值远不止于其把握和娱乐观众的能力。我不知道还有哪位在世的剧作家能像卡罗琳•盖奇这样握紧并试图解决一些最负争议却又同人民的生存最息息相关的问题。”——摩格•克拉默博士(斯坦福康涅狄格大学英语学院)



“贞德在我眼中从未如此真实,她不在电影中,也不在舞台上。她是一个女人,而非一个神话……写得好!”——Z•布达佩斯(《时间的祖母》一书的作者)



“……激情、幽默、愤怒、洞见、悔意……这部戏剧有许多层面上的意义——许多许多层面……这是一部极富智慧却又始终平易近人的作品……一次令人动情、感动、兴奋的体验……”——英国诺丁汉《火焰报》



“……一部关于女孩力量的史诗……盖奇在这部作品中得到了最大程度的发挥,几乎每一句台词都具有灼热的洞察力。”——纽约布法罗城《光谱报》



