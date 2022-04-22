A股有两处漏洞需要改变 (2022-04-22 15:23:20)

股市在当前战略地位非常重要，能否稳定运行非常取决于多方面合力。但近期市场走势可以看出，A股明显偏离世界大多数国家股市。这里面有疫情等短期因素影响，也跟A股存在的结构性问题有关。



参与这个市场的投资，实际上赚钱还是亏钱是很重要，但更重要的是要在“三公”原则下博弈。如果规则不对等，就会出现问题。

A股目前就存在两个问题需要解决：

一个老问题了，那就是交易规则T+1。实际上机构有底仓，还有ETF回转，还有其它的手段，是可能实现每天T+0交易或变相T+0交易。但这个问题不是很紧急，因为有人会说散户也可有底仓操作，ETF回转和量化之类不谈。行情不好懒得抬杠，那我们看第二个问题，是否紧急。

第二个，关于机构持仓结构的问题。至于持仓标的，各有所爱，这个没有问题，问题是公募基金要求有一定比例的底仓，而私募基金可以随时空仓。这样的话，公墓基金可以起到稳定市场的作用，即使不看好哪个板块可以调仓到另一板块，或在底仓范围之进行仓位增减。

而私募基金就没有这个限制，它可能随时满仓随时清仓，也可以空仓后进行期指裸空而不是用来对冲。这样问题就出来了，以私募现在的规模同公募基金一样都达到20万亿左右的。如果出现趋同交易，类似近期这种盘面，私募都大举减仓基到清仓，并自鸣得意，那么，谁去给他们接盘，险资和公募基金即使想接盘，体量这么大的对手盘如何拉得住？所以近期市场A股这种走势，除了众所周知的原因外，跟这个问题的存在有直接关系。

由于私募基金存续期普遍较短，且是高净值客户为主，如果跟公募一样的留底仓似乎不太合理，这个问题就得靠专业人士去解决了。不管如何，私募基金规模较小时问题不大，野蛮成长也好处理，就是这么大体量却随时可以不受约束的清仓，那就是一个大问题，这个问题在极端的情况下会更加严重。

实际上T+0完全可以放开，不要把散户看成太消极，大多数成熟市场都是T+0；对于私募是否设定底仓这个问题，规则如何让市场参者更平等，这个事对于当前市场很重要。以上观点不一定正确，仅供商榷。