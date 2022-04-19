打压诱空处于尾声待变盘 (2022-04-19 15:10:30)

市场近期其实一直在构筑阶段底部的后半段，正在向右侧交易切换。因受短期因素影响，这个变盘一直在延迟。但正如之前给大家分析那样，好抱不怕晚，磨底时间越长底部越坚实。



近日盘口主题机会开始活跃，但金融板块却一直在压制盘口。这里面除了招行等因消息影响外，其它标的调整是明显的有主导诱空之嫌。今日盘口从上午开盘一直压制到下午14：07，但也仅仅踩3175点附近 ，连昨天低点都没破，很显然已经打压不动了。这种盘面除非还突发利空配合，否则向下杀跌很难。通过尾盘的走势，可以明确今日盘中的持续打压是诱空，量能明显萎缩，意味打压随时结束，大盘随时会结束打压向上变盘。

综合来看，目前市场利好尤其政策利好频传，再出利空概率不大。上海疫情开始出现拐点信号，这是基本面实质利好。政策面对实体支持力度越来越强，一季度经济基本面平稳，大盘无论从哪个角度，都不具备持续下跌的条件。但由于市总是有一股过度投机力量存在，总体获取砸到骨髓的筹码，但这一次它们会落空，因为政策底在那里，投资者也比以前更成熟了，再想让人轻易割肉，难。这正是市场打压不动的根本原因所在。

今日元宇宙等板块开始启动，属新成长+新奇消费主线，但指数的走强指这种迷你小板块不行，还得是主流板块走强。券商板块这两天调整明显是涨洗，明后天反转主攻不要意外。