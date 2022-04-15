如何变盘取决于消息面 (2022-04-15 15:09:26)

本周大盘先抑后弹， 经过一周的多空反复争夺，大盘周五收十字星线，下周一迎来变盘节点。



从周线来看，大盘本周于收一单针探底线，同3月18日那一周构筑周线级别的双针探底结构，这种结构级别较大，可靠性较强。因消息面有待进一步明朗，市场仍未明显放量，等周末消息面明确了，大盘就会放量了，日线级别的变盘取于决于消息面，中期构筑阶段底逐步企稳反弹仍是大概率。

目前的市场处于投机力量同稳定市场力量相互博弈阶段。从中长期来看，目前就是底部。市场目前相当于2018年10月至12月那个构筑底部阶段，但历史会重演不会简单重复。很多投资者包括市场机构投资者仍相以过度投机维，然望市场走出2018年末2019年初那个杀跌浪，这种想法很可能要落空。之所以如此，目前市场状况同当年明显不同。无论从哪个角度来看，大盘都难再有持续下跌，因此，短期回调包括整理都是反转之前的准备工作。即使是当年走势重现，大盘的投资底同当前一样离前低不远。也就是说，必须把3023点一带当底部看待，以此为基础再看目前盘口就清晰了。

一定不要总以过度投机的思维来参与市场。以当前市场为例，下跌空间有限，但大行情一旦启动，过度看空很可能踏空，尤其是资金量较大的投资者，金字塔布局应正当其时，而不是多杀多盲目杀跌。