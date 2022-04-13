如何看待目前的市场走势 (2022-04-13 15:13:56)

今日大盘运行”过山车“走势，这种走势很正常，是超跌反弹后再回踩过程。大盘虽然收阴，但仍有明显打压痕迹，不能简单的看跌信号结论。很正常的走势，不必大惊小怪的。

大盘收阴但开始缩量，且收盘在昨日阳线实体中部附近 ，反弹中继的概率大于下跌中继。如盘后无利空，不排除周五前再度上收的可能且概率较大。大盘收阴，大趋势角度来看，仍属构筑阶段底部性质，且在向右侧交易阶段切换过程中构筑背离性质。中长线来看，这种阴线出现将带来新的机会。



应对目前这种盘口，投资者应调整好心态，浮躁不行，狂躁更不行。要保持淡定的心态理性操作，要做到这一点，须客观看待目前的市场：

一是要依据中长线策略来看待：从中长线投资角度来讲，政策底就应该视为底部，所谓的'市场底“，其实是投机底，是非理性杀跌出来的。砸盘的资金总想通过所谓”市场底“让更多的带血筹码割出，但这种底部一定离政策底不远。因此，对于大多数人来说，一定要明确，底部是一个区间，但一定要强化政策底意识。

二是适应并客观看待这个市场结构： 市场越成熟，市场底同政策底的背离会越小。也就是说，市场底偏离政策底程度跟市场成熟度有直接关系。外围较成熟的股市就是很有效的市场，对信息的解读就比较正确敏感同步性都很强，而A股虽正在走向成熟 ，但目前应仍属半有效的市场，对信息的解读往往存在明显偏差。

投机性过度和非完全有效的市场短线就容易产生非理性，这种非理性既会引发短期市场过度波动，更易产生更大的机会。因此，投资者应明确上述两个关键点，在市场右侧交易确立前保持足够的耐心。

综合来看，基本面目前很平淡，市场今日走可总体正常，只不过下跌家数较多，投资者有些着急可以理解。但这种状况应该不会持续太久，短则明日，稍长三交易内实质反转概率远大于下跌。