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下周一能否一阳定乾坤

(2022-04-08 15:08:24)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

       相信昨天盘后，敢于判断今日大盘最保守收星有望收中阳的人很少。大盘实际走势符合预期，今日先探后收，收盘在3250点之上，量能温和放大。

      两市超六十只个股涨停，跌停近四十家，市场分化较为明显。盘中表现最强的是以新基建为代表板块，这些板块受益政策利好。

       如无利空，下周一大盘收中长阳概率较大,有利空除外，理由如下：

       一是“该跌不跌，理应看涨”。市场没有象大多数人预期那样再现三月三日杀跌走势，说明市场做空动能不足，反弹大趋势不变。

      二是近期回调仍是诱空性质，大盘今日及时收复3250点就是这个原因。

      三是降准或降息预期。

      四是券商等非银金融板块已具备整体走强条件，会封杀大盘向下空间，如下周这一板块走强，有望带动大盘上攻。

      五是新基建等板块现新主线特征，行情具体一定延续性。

      六是目前做空动能主要是局部板块分化，今日基本消化完毕，主力控盘信号出现，易涨难跌。

     只要周末没有实质利空，大盘下周一大概率向上突破，以延续筑底反弹节奏。有利空也难以砸出更大的空间，只会延续突破罢了，上述理由支持这一判断。

      操作上重个股轻指数重主线策略，尤其是“三低”品种，近期更要重点关注，今日盘口中的低价优质标的大面积走强，就是明确信号。

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