反弹后静待大盘修复转强 (2022-03-28 15:06:54)

前两交易日是诱空洗盘，今日大盘走势进一步明确这一点。大盘低开下探后反弹再缓落整理收盘，尾盘温和但持续上收，最终收低开阳线，量能较上一交易日萎缩。

大盘能够收阳，且当日向下跳空缺口及时回补，这是构筑底部背离的正常走势。先抑则后扬，本周完成反转结构构筑因今日阳线出现更加确定了。大盘实现阶段反转的技术要求是本周收盘在3279点之上，如近期无利空，实际走势有望会更强。

元宇宙等板块再度走强，市场成长主线也逐步活跃，再加上杀估值板块 本周有望超跌反弹，大盘具备向上突破反转的条件。操作上投资者一方面不盲目追高阶段反弹过高标的，另一方面仍要以中长线策略为主，兼顾短线波段机会并注意进出节奏。

仍然淡定且坚定的认为，目前市场无论是基本面、政策面还是技术层面，均不支撑持续下跌。大盘收复3400点之前的任何回调是短线诱空明确，借机上车优质成长标的是赚钱的合理策略。

不要等大盘放量上攻时再追涨，长阳突破确立底部结构的确快到了！