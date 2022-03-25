加载中…
个人资料
股市风云
股市风云 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：867,155,852
  • 关注人气：127,199
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
股市风云的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

下周大盘有望现反转结构

(2022-03-25 15:13:50)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

       大盘今日继续回调，上午小幅低开后反弹但力度较弱冲高回落，下午继续下探，10天线附近 稍有反复，后继续回调到收盘，最终中阴，量能同上一交易日基本持平。

      近期市场回踩属预期之内，正是本周三盘后给大家分析的反弹后诱空洗盘性质，意在消化获利盘和上方压力，是构筑市场底背离过程，这个过程有望在下周结束，下周三前现反转结构概率较大。

      目前市场无论基本面、政策面还是技术面均不支持大盘持续下跌，有突发利空除外。从市场自身角度分析，大盘构筑阶段底部明确。大盘周线已经五连阴了，史上很少超过五连阴的，2007年后大熊市有七连阴但，但是极端的特例。目前市场已经很成熟 了，五连阴后形成阶段反转结构为合理预期。需要强调的是“阶段反转”，完全反转还需要进一步等待。

      再说一次，是洗盘！在预期之内而且是诱空性质。每当这个时候，就会有骑墙的人开始忽悠，弄的大盘很危险似的，其实是正常构筑底过程。等市场反转了，这些人就会开始看多了，完全忘记了之前让人非理性割肉的事了。更有甚者，明明现在让人割肉，等后市大盘反转了还会说自己本周抄底了，反正来回忽悠看起来总是对的实际是在拿钱交学费。所以，做股市投资， 一定要理性，不能盲目追涨杀跌听信非理性言论。有突发因素除外，那是谁也无法预测的事，否则市场运行是自身规律的。

       本周市场仍在杀白马，说明估值 回归还在进行，但成长主线有望下周开始再度走强，无论是网线经济还是元宇宙、碳中和等跟新兴成长和政策受益有关的板块，均有望出现明显交易性机会。而本周诱空回洗正是上车这一类股的机会。医药板块分化更加明显，地产板块也开始分化，强周期板块虽然加速杀跌，还有高位破位白马，这些板块仍要回避。

        该看好的不怕回调越调越要会吸，不看好的标的不羡慕反弹越涨越要出货，这样的操作才是赚钱之道。

喜欢

0

阅读 评论 收藏 禁止转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇大盘将开始筑底背离结构
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2022 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有