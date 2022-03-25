大盘今日继续回调，上午小幅低开后反弹但力度较弱冲高回落，下午继续下探，10天线附近 稍有反复，后继续回调到收盘，最终中阴，量能同上一交易日基本持平。

近期市场回踩属预期之内，正是本周三盘后给大家分析的反弹后诱空洗盘性质，意在消化获利盘和上方压力，是构筑市场底背离过程，这个过程有望在下周结束，下周三前现反转结构概率较大。



目前市场无论基本面、政策面还是技术面均不支持大盘持续下跌，有突发利空除外。从市场自身角度分析，大盘构筑阶段底部明确。大盘周线已经五连阴了，史上很少超过五连阴的，2007年后大熊市有七连阴但，但是极端的特例。目前市场已经很成熟 了，五连阴后形成阶段反转结构为合理预期。需要强调的是“阶段反转”，完全反转还需要进一步等待。

再说一次，是洗盘！在预期之内而且是诱空性质。每当这个时候，就会有骑墙的人开始忽悠，弄的大盘很危险似的，其实是正常构筑底过程。等市场反转了，这些人就会开始看多了，完全忘记了之前让人非理性割肉的事了。更有甚者，明明现在让人割肉，等后市大盘反转了还会说自己本周抄底了，反正来回忽悠看起来总是对的实际是在拿钱交学费。所以，做股市投资， 一定要理性，不能盲目追涨杀跌听信非理性言论。有突发因素除外，那是谁也无法预测的事，否则市场运行是自身规律的。

本周市场仍在杀白马，说明估值 回归还在进行，但成长主线有望下周开始再度走强，无论是网线经济还是元宇宙、碳中和等跟新兴成长和政策受益有关的板块，均有望出现明显交易性机会。而本周诱空回洗正是上车这一类股的机会。医药板块分化更加明显，地产板块也开始分化，强周期板块虽然加速杀跌，还有高位破位白马，这些板块仍要回避。