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大盘将开始筑底背离结构

(2022-03-24 15:11:19)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

       大盘今日低开下探后低位整理为主，最终收缩量十字星，属昨天盘后提示的诱空洗盘性质，从技术角度来看，这种洗盘正常一般不会超过三个交易日，震仓不会超过五个交易日，有突发利好利空除了外。

      这种走势是非常理想的，诱空洗盘是构筑底部背离的必要过程。市场反弹后缓落是为了更强的反转做准备，回调带来新的低吸机会。今日医药板块较强，主要受国内疫情等消息面驱动。地产板块阶段反弹后有回调要求，这两个板块均不可盲目追高，无论反弹多强，这是近期反复强调的观点，不要等后市杀跌了再后悔。

      成长主线今日局部回调，这种回调是消化短期获利盘的过程，市场资金正好进行了阶段切换，后市还会切换过来，成长主线地位不会改变，且回调借机低吸为好。

      当前盘口，一定要坚持底部潜伏的原则，绝不可盲目追高那些跟风无量反弹诱多的标的，尤其是顶部信号开始出现的标的，一旦形成破位阴会很补动，很容易高位站岗。而处于底部区间新启动的热点，回调反而不要恐慌，要学会逢调吸纳后耐心持有等启动就可以。能够坚持这样操作，就可以长期在股市生存下来并稳健活下来。在股市里，整天频繁所谓波段其实追涨杀跌者，最终存活下来的廖廖无几。

       静待大盘完成底背离最后阶段构筑，之后离放量反转就不远了：至于最终是“W”底、圆底还是“V”底部，这并不重要。

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