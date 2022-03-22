近期市场持续反弹，但近两个交易日似乎有些走弱，很多投资者感觉反弹太慢，其实目前这种慢涨是最好的选择。综合来看，截至目前的基本面和消息面来看，市场不具备快涨的条件，但反弹趋势目前未变。



今日大盘主要消化短线获利盘和利空因素景程为主，如无利空则会更强些，也正因为上述因素所决定的，A股弱于周边股市，实际走势没能象港股那样强势。虽然指数较弱，但结构性赚钱机会仍很多，近百股涨停不到二十家跌停的市场，赚钱效应仍然很好。

医药板块整体调整，对于这一板块近期提示大家防范技术回调，之所以如此，其实很简单，涨得太高了脱离 基本面。除了少数跟新冠药相关的题材外，大多数都是跟炒，还有集采实质利空存在，调整是合理的，虽然调整仍是阶段性。地产板块走强，仍属于估值 修复性质，阶段性不变，不可重仓参与。中长线仍以成长为主，这个仍不变。