加好友
发纸条
写留言
加关注
目前基本面不支持快涨…
仍要坚定双新主线不动摇…
连续反弹后该如何操作…
底部构筑需要一个过程…
静待大盘填坑收复失地…
近期市场持续反弹，但近两个交易日似乎有些走弱，很多投资者感觉反弹太慢，其实目前这种慢涨是最好的选择。综合来看，截至目前的基本面和消息面来看，市场不具备快涨的条件，但反弹趋势目前未变。
今日大盘主要消化短线获利盘和利空因素景程为主，如无利空则会更强些，也正因为上述因素所决定的，A股弱于周边股市，实际走势没能象港股那样强势。虽然指数较弱，但结构性赚钱机会仍很多，近百股涨停不到二十家跌停的市场，赚钱效应仍然很好。
医药板块整体调整，对于这一板块近期提示大家防范技术回调，之所以如此，其实很简单，涨得太高了脱离
基本面。除了少数跟新冠药相关的题材外，大多数都是跟炒，还有集采实质利空存在，调整是合理的，虽然调整仍是阶段性。地产板块走强，仍属于估值
修复性质，阶段性不变，不可重仓参与。中长线仍以成长为主，这个仍不变。
大盘目前无论主板和中小创，均超三日未完全回补向上跳空缺口，市场向上反弹趋势进一步强化。等利空兑现，市场蓄势之后就可以走得更强了。操作上继续侧重结构机会策略为主，对于指数顺其自然罢。
喜欢
0
赠金笔
登录名： 密码： 找回密码 注册 记住登录状态
昵 称：
以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。
新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑
Copyright © 1996 - 2022 SINA Corporation, All Rights Reserved
新浪公司 版权所有