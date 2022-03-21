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仍要坚定双新主线不动摇

(2022-03-21 15:10:52)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

      从去年二月开始，本博一直反复强调的投资方向是“新成长+新奇消费”，并坚持这一主线至今。市场实际走势验证了，抱团股杀估值 ，大盘蓝筹调尤其是大白马持续调整的背景下，“双新”主线却一直保持其结构性的强生命成长特性。

       现在市场又开始构筑阶段底部了，白马股也开始逐步出现机会，那么，是不是可以考虑换主线了？对于这个问题，笔者再次坚定的认为，还要继续坚持“双新”成长主线不动摇。只不会实际匹配时要注意尽量向仍处于底部价值洼地的板块切换。

       对于强周期等板块的反弹，一定要明确其阶段性。抱团白马虽开始跌出价值但短期难有大的趋势性价值 ，目前的重点投资机会仍非中小成长莫属。还有一个交易机会就是疫后修复增长板块，但目前疫情没完，相关板块全面走强还需要等待，但可以保持关注，旅游和民航等这都属于这一类。

      今日大盘拱洗收星，反弹还会延续。受目前流动性制约，再加上外围因素影响，技术上临近上方压力区，大盘技术上应会是一个缓步攀升的过程，不会上涨太急，这样的行情会走得更远。

      大盘虽然收复，看似指数较弱，实际上两市今日共有超150只个股涨停，跌停仅一只，结构性行情演绎的很精彩，这种行情会将贯穿全年。

      在反弹修复过程中，后市还会有回踩5天线要求，从而带来新的上车低吸机会。

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