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连续反弹后该如何操作

(2022-03-18 15:09:04)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

 分类： 实战交流

        本周A股运行很刺激：周一和周二两个交易日借外围利空疯狂砸盘，甚至恶意做空引发非理性恐慌杀跌；周三则在利好刺激下强力反弹，直到周五，三连阳且连续收复5天和10天均线，技术上开始转强为最终完成阶段底部形态构筑创造良好条件。

      在股市投资就是这样，当指数处于历史价值中枢甚至低估阶段时，一定要不从众而是理性淡定的逆向寻找机会。尤其是A股已经形成持续的结构性市场，周二砸出的难得机会如能成功抄底将是非常成功的操作。对于这种走势，本博均已经明确提示，关键时刻没有让大家失望。

     成功低吸抄底后，要明确大盘虽然连续反弹三天，但第一波反没完前应继续持股待涨为主，中长线则会逐步转捂股。短线做波段的，等反弹临近3400点一带再波段即可。

      大盘周线很漂亮：下影线很长周内失地基本收复，这是市场从极端恐慌开始变乐观的信号。下周大盘必蓄势后，连续收复失地继续向上填坑是合理预期。

      行情不会太小，保持耐心看得远一点吧。

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