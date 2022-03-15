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大盘砸出难得的机会

(2022-03-15 15:10:11)
标签：

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

价值投资

 分类： 实战交流

        今日盘口再现价投标的多杀多走势，那些当年抱团的标的，均现不计成本杀跌，这种践踏是非理性的。煤炭等强周期板块也因油价快速回落杀跌，再加上跟风，今日大盘上午探低回升后持续回落，呈现无抵抗下跌状态。

      A股的价值中枢就是在3000点一带，总体以上下500点波动都是在估值 合理区运行。杀到了3000点一带，市场的中长线机会大于风险，但目前流动性不支持大市值板块，机会仍以“新成长＋新奇消费”中小盘为主。价投标的还 会杀跌，等杀跌到位也将出现中长线机会，但短期难有大的趋势性机会。这个月成长和价投均机会将出现，侧重前者结构性机会策略仍是理性选择。

      市场砸出难得机会，大盘的早期向上跳空缺口也补上，再无大的技术隐忧。时间窗口也将在本周五出现，在周五之前，应将出现难得的低吸优质标的机会。只有结构性的市场才会如此，否则这种盘口是无法操作的，这同史上那种普涨普跌行情不同。

      人民币阶段贬值，港股等外围市场下跌传导，这都是外围资金撤退的结果，但这都是阶段的，等利空出尽，这些资金随时会回来的。

      大盘跌到这个益整体是安全的，短期回避强周期和杀估值标的基础上，对于“新双”标的仍要以寻机会为主，不必对指数看得太重。当然，如果你前期没有远离杀估值，或盲目追高强周期板块又未及时撤离，就会相对背动了，利用后市再处理为好，继续向“双新”板块中小市值优质标的切换不动摇。

      大盘该出高开结构，或者低开高走且放量，在本周五之前出现为合理预期。机会和风险同在，理性操作，意在长远，拒绝恐慌割肉，学会淡定低吸。

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