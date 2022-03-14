上周五大盘反弹，今日却低开低走，两市五十多只个股涨停，跌停达三十家，总体是一个弱势调整走势，最终大盘收“倒锤头”阴线，量能较上一交易日明显萎缩。



如何看待今日这根阴线?接下来大盘会如何运行？对于这两个问题，可从以下几个方面明确：

一是主要是受外围利空影响拖累，港 股和越南股市大跌对A股传导影响。国内疫情也是影响的重要因素之一，因此大盘弱势调整。

二是大盘自身技术因素决定的结果。市上周探明低点后反弹，技术上有再回踩确认支撑的要求，今日回调就是个性质，目前虽受利空影响调整较大但三日未破新低点，仍在正常范围之内。

三是市场继续杀估值 。从今日调整的板块来看，传统消费板块普跌，疫情影响是一方面，另一方面还是估值回归。强周期板块因油价回落杀跌，也是调整的原因之一。对于这两类补跌板块投资者应继续回避。

四是前期向上跌空缺口引力，主要是2020年7月3日那个向上跳空缺口，大盘有逢缺必补的要求。

五是大盘构筑复杂阶段底部不变。这有两层意思：一是阶段转强节点有望本周三前出现不变。虽然今日收阴，明日大概率探低回升，冲高回洗再反转是合理走势。二是大盘在 本月19日迎来重要时间窗口，目前离这个时间节点还有四个交易日，市场在反复夯实底部。