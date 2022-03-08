加好友
发纸条
写留言
加关注
利空最终砸出底部能管三年…
又砸出博超跌反弹结构机会…
大盘有望延续揉搓节奏运行…
指数难有起色结构机会不少…
反复揉搓夯实阶段底部…
受欧美讨论对俄能源制裁利空消息影响，今日A股同外围市场一样调整。虽然下午盘中有超跌反弹，但受阻回落最终收长阴。
两市仅二十三家涨停，百股跌停，市场弱势明显。从市场自身来看，大盘调整仍属年线背离修复范畴，但下跌这么狠系因外围利空影响所致。后市走势有待外围消息面明确，但总体来看，目前A股调整仍是阶段性质。
外围利空引发的恐慌杀跌仍是非理性的，资金对高油价的担心流向避险资产，明显有反应过度之嫌。A股今日调整之后，离理论极限调整区间3000-3200点一带很近了。最终下探产生的底部，明显处于中长期价值中枢下方，有望成长未来三年之内的底部。因此，从中长线角度来看，一方面阶段风险释放投资者要注意回避；另一方面则不要盲目悲观，应从战略价投角度来看待目前的市场。
三月份很可能既探明中长期底部，又会产生价值投资机会：白马板块很可能会出现中长线抄底布局的机会。当然，如果外围利空再度出并长期化，这是一个概念了，但这种概率极小。
静待大盘探明最终低点，超跌反弹一触即发！
喜欢
0
赠金笔
登录名： 密码： 找回密码 注册 记住登录状态
昵 称：
以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。
新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑
Copyright © 1996 - 2022 SINA Corporation, All Rights Reserved
新浪公司 版权所有