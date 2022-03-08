受欧美讨论对俄能源制裁利空消息影响，今日A股同外围市场一样调整。虽然下午盘中有超跌反弹，但受阻回落最终收长阴。



两市仅二十三家涨停，百股跌停，市场弱势明显。从市场自身来看，大盘调整仍属年线背离修复范畴，但下跌这么狠系因外围利空影响所致。后市走势有待外围消息面明确，但总体来看，目前A股调整仍是阶段性质。

外围利空引发的恐慌杀跌仍是非理性的，资金对高油价的担心流向避险资产，明显有反应过度之嫌。A股今日调整之后，离理论极限调整区间3000-3200点一带很近了。最终下探产生的底部，明显处于中长期价值中枢下方，有望成长未来三年之内的底部。因此，从中长线角度来看，一方面阶段风险释放投资者要注意回避；另一方面则不要盲目悲观，应从战略价投角度来看待目前的市场。

三月份很可能既探明中长期底部，又会产生价值投资机会：白马板块很可能会出现中长线抄底布局的机会。当然，如果外围利空再度出并长期化，这是一个概念了，但这种概率极小。