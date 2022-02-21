晚上好！闲来没事，给大家交流一下如何捕捉20CM大长腿涨停股票。

投资者会发现，只要大盘不是太差，市场每天都会有十来只20CM涨停的股票，有的还连续板。如果能成功捕捉到这一类个股，赚钱效应那是相当的明显。那么，如何才能提高捕捉大长腿的成功率？根据笔者多年的实战经验，认为可从以下方法入手：

首先当然是得从创业板和科创板中选标的了，这一只不用多说。对于中小投资者来说，当然是以创业板为主，科创板有门槛。

其次一定要学会先确立主线，从每一波行情中跟上主线。大盘长腿的股票一定是出现在主线龙头股中，因此，要想捕捉到“大长腿”必须 跟上主线。以近期市场行情为例，主要当然是非数字经济相关尤其是“东数西算”不可，如果投资者能及时跟上主线并选对龙头，20CM涨停不难。

再次是要重技术分析。任何一只大长腿，在正式启动前，都有较长时间底部横盘反复换手、吸筹拉升、挖坑洗盘，后筹码聚拢这么一个过程。少数突发标的除外，大多数如此，否则很难涨停或连续涨停。因此，那些符合前述特征的创业板标的，要及时列入股池备用。

第四是等待事件驱动迎接启动。这有三个层次的操作：一是潜伏在启动前临界点，通常是有信号的，时间关系就不给大家细讲了；二是同步参与，以近期主线热点为例，市场启动是滞后于消息面的，大家机会均等，获知政策面利好后早盘择机介入龙头标的就是成功的操作；三是等回踩到位再次启动机会。有些标的启动后通常都会有强洗过程，到位后再强攻，虽然机会不如前二者，但是对于龙头标的来说，二次启动机会也是难得的，大长腿概率并不小。

通常来讲，如果投资者能按上述策略运作，捕捉“大长腿”涨停的概率就会较小。当然，这种策略适合资金较小的投资者，属于趋势交易为主的交易性机会。对于大资金来说，还是以中长线潜伏策略重价值投资为好。

”大长腿“捕捉看似很难看似投机，实则不然，对于中小投资者来说，如果能每天坚持复盘跟上市场主线再结合正确的策略，真的不难。