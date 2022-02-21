对于大盘近期走势，总体符合预期，相关观点就不一一再重复了。



今日大盘正如预期，是一个整理蓄势后转强的走势。除了”东数西算“等新主线强者恒强外，更多的市场热点被激活了。对于这种行情，投资者一定要顺应个股趋势，不要想当然去猜主力是出货还不洗盘。猜往往就是一个赌，而股市往往又是一个十赌七输的地方。因此，当市场主线确立主升延续后，重趋势顺应趋势重交易 机会是最合理策略。

其实很多个股日内分出双波上攻节奏，通常都是主力资金拿货后洗盘再拿货这么一个节奏。一只牛股在主升过程中，日内主力很可能拿出三个亿洗盘，而真正拿货的可能是十几个亿。因此，投资者一定要依据大趋势进行操作：趋势不变就持有就可以了，短线洗盘不理。

今日盘口现一个重要信号：主力控盘信号在长达近二个月之后再度出现了。这是散户状态结束，多头开始主导的信号，至此之后短线虽会有反复但总体会开始步入多头主导节奏易涨难跌。因此，投资者应及时完成布局转向捂股策略为好。

中间体等老热点行情没完，数字经济新主线又及时启动，市场轮动有序继续向上填坑不变。静待收复年线，后反转可期。