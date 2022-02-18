乌克兰一声炮响，吓坏了欧美股市。A股则表现难得的波澜不惊，仅在昨天盘中急探一下后延续强势整理，今日低开再消化下利空后，一路震荡上扬，一举收复5、10和20天均线，收盘在 3478点之上，虽量能没明显放大但阶段反转信号显现。



其实很多投资者尤其是散户往往会对消息面解读错误，从而产生短期非理性杀跌。这种非理性行为，会被控盘资金利用，反复被割韭菜也就不可避免了。两个人从内心深处不想打架，即使漂亮国再忽悠，也很难成功。因此，对于乌克兰局势，大家大可不必太担心。不但不担心，反而要利用短线波动寻找机会。

请看今日盘面：受益政策利好的数字经济板块和新冠未来需求预期，相关标的表现强劲。除此之外，煤炭板块和地产也有表现，这体现经济基本面转好预期。前者是成长主线主导，后者仍是阶段性，操作上投资者应有区分。在明确地缘政治对目前A股影响有限，且国内经济因素主导的A股正表现独立性，投资者应继续挖掘结构性机会为主而不是对于一些小事件过度放大，从而影响自己非理性操作。

昨天已经给大家分析，大盘反弹到年线一带才会有调整，这就么坚定。在今日大盘低开时，很多人会怀疑这个判断，而市场最终走出反转长阳，不但明确前述逻辑，而且明确大盘反弹到年线一带也几成定局了。

数字经济已经确立新主线，投资者应考虑后市择机向新主线调仓，调仓不是盲目追涨，而是等回踩上车机会为好。

近期外国投行大举看好A股，人民币温和升值，经济基本面和外部坏境越来越好，冬奥之后还有亚运，A股长牛逻辑继续强化，好戏在后面，继续持股待涨吧。