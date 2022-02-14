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券商关灯吃面走势揭秘

(2022-02-14 15:10:39)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

       上周五给大家分析过，认为大盘回踩不改中期反弹趋势。临近3500点遇阻回落再确认3400点一带支撑，实际上都是构筑阶段底部的正常过程。

       今日大盘两极分化：一方面新冠药板块遇利好走强；另一方面出人意料的是券商板块整体大跌。尤其是“东财”，更是破位长阴下挫。为何如此？抢注“关灯吃面”只是一个噱头，其真正的原因主要有三：一是带“R”标的通常在市场下跌过程中因做空机制作用影响较大；二是机构加速调仓的结果；三是控盘资金主导砸盘，意在加速筑底。说的也是，东财也是闲的蛋疼，抢注什么不好，非要跟“关灯吃面”密接？

       那么，为何做空资金今日选择券商？除了上述原因外，有一个最重要的原因是之前的做空标的“宁王”因辟谣暂时企稳往下做不动，所以就选择了券商牛市旗手传导效应更明显。

      做空力量增加虽加速指数下跌，但对目前结构性行情的市场反而影响不大。只要你持有的手中个股不是变冷杀跌做空板块，就没有太大问题，选择的结构性走强主线反而会赚钱，重个股轻指数没有比现在的盘面更有意义了。

      综上分析，券商板块“关灯吃面”最直接的原因就是为了加速筑底，这是机构资金急于建仓的信号。这种走势 出现，因为短期情绪宣泄，随时会企稳。没准券商今日砸明天上收都是有可能的，投资者大可不必对此感觉过度恐慌。

      当然，券商这么走，也意味着市场的筑底时间会相对较长，后市还有反弹，投资者应保持耐心。继续侧重“双新”策略，适当回避结构风险的策略，对于当前市场仍然有效。

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