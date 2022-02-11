大盘今日低开上攻后回踩，属临近3500点一带的常态走势，主要是消化解套盘和获利盘，消解区间压力，为后市继续上行做必要技术准备。



下周大盘仍有回踩确认支撑要求，应会在3400点之上完成，破前低概率水大，后继续向上反弹不变，主攻目标是收复年线。因行情仍是结构性的，对于指数不必考虑太多，继续侧重新主线热点机会操作即可。创业受“宁王”杀估值拖累再创新低，离下方2700点一带强支撑不远了，下周应会有阶段反弹要求，虽然后市还会下探，但阶段反弹带来的结构性机会仍会很多。重个股轻指数应对目前市场行情正当其实，市场只有局部结构风险无系统风险。

旅游和新基建等板块持续走强，但因连续上涨过多，短期不会追高，操作上应以捕捉新启动的标的为好。医药板块连续回调，超跌明显，除少数涨幅过大构筑头部后破位杀跌标的外，总体再向下风险较小，不宜盲目杀跌。

下周主板仍将会好于创业板，至三月前后总体如此，但个股赚钱机会仍以创业板成长标的更大。主板目前反弹板块，总体仍是阶段性的，投资者在操作上应明确这一点，这同长线标的策略是不同的。