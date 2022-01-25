今日大盘低开低走，全面呈现无抵抗杀跌走势，两市超百股跌停，最终收破位长阴，量能略有放大。



长阴破位，大盘形态变坏，但投资者对于今日这种下跌，应理性看待。综合来看，市场超预期下跌，应系以下因素共同作用的结果：

一是市场自身因素。包括年底效应、年报影响和机构调仓等。技术角度来看，年线背离修正仍在延续。

二是外围影响。包括美加息回收流动性预期和地缘政治因素等。美加息其实对A股传导作用影响有限，突发的是俄乌危机事件影响，这种影响是今日大盘加速下跌的直接诱因。

三是投资者心理因素。因为大盘技术破位再加上对上述因素的担心，引发多杀多是今日大盘破位下跌的主因。

对于这种下跌，投资者应明确总体仍是可控，除地缘政治有一定突发不确定外，其它都是阶段性，市场不具备连续下跌的系统性风险。总体来看，年线背离修复力度超预期，但完全修复概率仍不大。市场大概率是节前挖坑节后填坑节奏，是为虎年行情作准备的。

短期不乐观，中长期不悲观。不出意外的话，周五前市场应该出现难得的博反弹阶段抄底机会。对于指数短线波动仍不要看得太重，市场结构性没变，前期恶炒的题材杀跌到位和机构调仓完成之时，就是新一轮行情启动之时。