在不考虑年线背离的前提下，大盘近期回踩已经到位，且短线明显超跌，今日反弹就是超跌后修复性质。基于牛市的前提下，大盘完全回补年线概率不大，因此，在市场阶段超跌时博反弹是合理策略。

市场回调除了自身技术因素、短线利空因素和投资者情绪因素外，机构调仓换股是直接原因。为迎接新一年行情，机构调仓引发地震荡是近期“宁王”等前期龙头杀跌的原因所在。估值偏高，新任基金经理对老产品动刀砍仓不会留情的。但这些因素都是短时的，不具备持久性，处于赛道和价值白马杀跌到位后还会再走强的。

大盘今日如期反弹，反弹后将向反转切换，实现完全反转需要走两步： 第一步是不再创新低，尤其是今日之后三交易日不创新低；第二步是收复近期回踩失地，即后市有效收复并突破3650点。不管如何，大盘破掉3600点均应视为诱空，在回避补跌结构风险的前提下，应理性从容捕捉结构性机会策略仍然有效。

今日两市又现百股涨停，跌停不到十家，市场赚钱热点明显开始增多。利用低点博反弹后，投资者只需等大盘形成反转就可以了。如只是反弹不能有效突破，短线可再波段一次。而对于中长线成长标的，只要大趋势不变，捂股仍是上策。