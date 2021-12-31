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2022年首交易日有望开门红…
凤尾开花结构有望构筑成功…
白酒回调释放重要信号…
周三大盘转强上攻概率较大…
还有两大板块可开始关注…
大盘今日高开上攻后强势整理为主，再收一阳，收盘在3635点之上，蓄势待发，如无利空，节后2022年首个交易日开门红概率较大。
从盘口可以看出，市场结构性行情赚钱热点仍然没变，“双新”强者恒强。这种格局有望跨年度，且节后将再度步入攀升周期。
2021年市场总体缓步整理上行为主，虽未表现预期强势，但年线收红，总体慢牛格局得到强化。正因为今年市场从白马抱团切换到成长主导，指数没有突出表现，但成长结构性赚钱机会更多。市场更成熟了，更有利于中长期牛市运行。
2022年有望先扬后抑再整理格局，一季度仍是赚钱的好时段，后应会阶段调整，再切换到价投主导，操作上投资者应继续以应对结构性策略为主，适当注意热点切换即可，总体赚钱机会仍将很多。
本轮牛市应十年计，目前仍处于中段初期，坚持中长线价值投资策略，并阶段侧重成长机会捕捉。2022年赚钱不难。
今年收获满满，红烧牛尾且节后有更好预期，对于投资者来说，快乐过节等节后红包滚滚来就可以了。提前祝大家2022年元旦快乐！新年股更牛！
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