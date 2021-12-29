白酒板块今日整体杀跌，其回调仍是估值回归性质。除此之外，技术因素和年底结算也是重要影响因素。



对于白酒板块，本博自今年2月22日前后提示出逃后，一直提示回避，无论期间如何反弹至今仍未改变这一策略。即使如何，同以往不同的是，这一板块今日下跌反而更要重视。之所以如此，是因为今日白酒下跌如短期不能收复失地，右肩就会构筑成功，这意味着白酒板块整体将构筑中长期顶部了，这对于一直坚定价投的投资者不是一个好消息，如果这次被套住了，短期应很难解套，这不同于之前回调还有诱多反弹浪供派发出现。

实际上今日下跌，另一个直接因素就是控盘资金不再护盘了，这意味着主导资金已经基本完成大部分派发，剩余的筹码很显然是另一所图，一边砸白酒一边吸看好的新主线并非意淫策略。

很显然，目前的市场机会和风险仍是之前反弹强调的，结构整体没变：机会仍是“新成长（非老成长板块）+新奇消费（非传统消费）”。近期的机会仍然在医药中间体、新能源尤其是氢能等为主，只要投资者不偏离主线，策略依旧，赚钱依旧。除此之外，民航和旅游板块应继续关注。其它机会就不一一列举了。

虽然白酒板块短期不乐观，但大盘今日回调从指数角度来看仍是诱空性质，在3600点之下均属诱空，是通过砸白酒等抱团板块实现了。创业板离3000点越近支撑越强，而主线再向下空间空间更小，下方有长期多重均线支撑。除非出现巨量破位长阴有效击穿年线，否则大盘随时会结整 诱空拉起。前者概率很小，后都概率很大，大盘诱空完成后长阳抱收是合理预期。