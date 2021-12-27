很显然，今日盘口走势，最强的板块正是之前给大家分析的医药中间体和氢能源新主线为主，兼或还有其它热点，诸如工业大麻等。这些新主线有坚实的基本面支撑，后市会还延续较长时间，参与的投资者不妨继续耐心持有待涨。



除此之外，笔者一直在关注疫情后的机会。虽然目前全世界疫情因新毒株又再度扩散，但因疫情影响直接的板块，超跌后补涨要求强烈。一旦后市疫情转好，相关板块应会有较好表现。这两大板块虽不是当前主线，但投资者在做好当前热点的前提下，应为后市调仓换股或手中个股兑现后潜伏新热点作准备。

这两大板块一是旅游，二是民航。从今日盘口来看，已经有先知先觉资金开始布局了，应该是为明年和疫情后行情进行的中长线布局。

元宇宙今日分化较为明显，应是阶段调整性质，调整到位后还有再启行情的要求，但当前操作上应以最强新主线为主。

对于指数仍不必考虑太多，大盘在3600点之下属诱空。今日切入到3858-3600区间，后三交易日不再创新低的话，将再启升势。年底前回踩都是为了跨年度，这同上述分析是相互印证的。

继续关注“宁茅”何时回调到位，新能源尤其是储能赛道没变，但阶段调整要适当注意回避，等到位后再寻机会。对于白马群体虽然局部已经开始出现机会，但真正的大机会仍认为在明年三月之后。