大盘今日回调，其中创业板阶段破位，主要是受“宁茅”回调杀跌影响所致。新能源电池龙头回调，一方面是技术因素，涨幅太大了，业绩匹配不了自然有估值回归要求；另一方面是受短期因素影响。但由于新能源板块属于长期成长赛道，其回调空间有限，不会象抱团白马调整时间那长调整那么深。



从空间上来看，“宁茅”为代表的新能源板块回调对创业板指数的影响仍是阶段性的，后市踩到3000点一带就会基本到位，而且有可能在更高区间拉起。

从今日盘口可以看出，市场主线正在稳步切换，其中两大新主线正在激活，持续走强可期：

一是从防疫到治疗逻辑，之前的疫苗板块的赚钱效应正在向新冠药尤其是医药中间体板块切换。这正是近期中间体板块相关标的走强的原因所在。还有跟保健消费有关的板块，中医药和长寿药等相关，这一板块具备成为新主线的条件。

二是基于碳中和和新新能源逻辑，基于锂电池上游资源短缺和新型非锂电池逻辑，氢能源相关板块也具备持续走强的主线性质。对于这两个新主线投资者不妨保持关注。

大盘回调仍是阶段性质，“双新”成长主导仍然不变。大盘回调后，下周会再现因回踩而产生调仓向新主线切入的机会，这也正是今日盘中震荡的原因所在。