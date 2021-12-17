今日大盘走势超预期，不但没有上攻反而单边下挫，最终收阴。这种走势短期虽不属理想，但有利于中长期行情运行，是为跨年度行情作准备性质。



大盘回调，仍是修复周线背离性质，但向下空间仍有限，下周大盘大概率结束回踩再度上攻。做空动能主要来看白酒，这是白酒板块阶段反弹后回杀性质。因临近年底，投资者要有防范机构清仓式杀跌高位右肩构筑成功的有估值回归要求的板块。与此同时，延续侧重“新成长+新奇消费”组合应对当前结构行情仍然有效。

大盘在3600点一带有强支撑，回踩到位带来上车“双新”标的机会。下周初市场再下探，应进行博反弹操作。今日大盘指数杀跌，主要是白酒等杀估值拖累，但上涨家数仍近百家，跌停不到十家，明确了市场成长主导结构性行情特征，对此，投资者应理性看待指数短线杀跌，中长线坚持大趋势不变即可。

市场行情比想象的更大，如连续走强突破前高，没有回踩修复背离行情更大。这种走势，虽没有利用持续拉高兑现过节理想，但修复背离再上攻，意味跨年度行情更大，更值得期待。