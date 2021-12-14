大盘今日成功回补昨日向上跳空缺口，这是稳健的理想走势。日内缺口和背离修复，有利于市场更平稳运行。大盘今日除了补缺外，还借机修复日线级别的背离，但周线背离仍未完成修复。因市场仍处于强势，且缺口及时回补，大盘再向下较难，更大概率是通过拉升等下方均上靠到位完成修复，从而延续背驰状态。



两市超百股上涨超过10% ，跌10% 的仅三家，仍是结构性行情阶段强势盘面。上涨的板块中，仍以新兴成长和新奇消费表现最强，价投也有局部阶段表现，但总体来看仍是成长主导。元宇宙继续保持强势，但医药中间体等更多板块激活走强，市场赚钱机会明显增多。

大盘完成缺口回补后，整理应不会超过三个交易日，后仍将上行，且再上攻有望连续向上突破，创五年新高属水到渠成。操作上仍以捕捉“双新”主升交易性机会为主，尤其是那些底部蓄势充分新启动的标的，短期赚钱会更快，投资者不妨积极把握。