今日大盘高开高走，呈现明显强势，最终收出放量长阳，让那些算命黑周四的人狠挨耳光。之前说过，在股市投资最忌讳整天一会多一空砌墙式乱忽悠，这种思维对炒股有害无益，只能误导投资者过度投机频繁进出。炒股就得坚持并服从大趋势，现在的大趋势很显就是多头主导，趋势向上且保持强势。



大盘连收两根长阳，技术上短线产生背离，但明天有望继续保持强势，背离通过回踩完全修复概率不大，大概率是通过拉升让下方均线上靠逐步完成。市场热点已经全面激活，无论新成长、新消费还是补涨等板块，都呈现出连续走强的信号。券商板块今日全面启动，仍是上涨初期。另一补涨板块地产局部活跃，主要主导资金在这个板块整体低配，等配置完好，也会全面走强，阶段补涨性质不变。这些都是支持大盘持续走强的内在动因，还有更多的利预期，其中注册制全面推出应属随时出现。