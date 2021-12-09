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突破4000点之前难有大调

(2021-12-09 15:10:30)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

       今日大盘高开高走，呈现明显强势，最终收出放量长阳，让那些算命黑周四的人狠挨耳光。之前说过，在股市投资最忌讳整天一会多一空砌墙式乱忽悠，这种思维对炒股有害无益，只能误导投资者过度投机频繁进出。炒股就得坚持并服从大趋势，现在的大趋势很显就是多头主导，趋势向上且保持强势。

      大盘连收两根长阳，技术上短线产生背离，但明天有望继续保持强势，背离通过回踩完全修复概率不大，大概率是通过拉升让下方均线上靠逐步完成。市场热点已经全面激活，无论新成长、新消费还是补涨等板块，都呈现出连续走强的信号。券商板块今日全面启动，仍是上涨初期。另一补涨板块地产局部活跃，主要主导资金在这个板块整体低配，等配置完好，也会全面走强，阶段补涨性质不变。这些都是支持大盘持续走强的内在动因，还有更多的利预期，其中注册制全面推出应属随时出现。

      操作上应考虑完成布局从简捂股为主，只要选对标的且处于明显上升通道，就要保持耐心捂股，这是主升阶段最赚钱策略。静待大盘创五年新高，不出意外的话，大盘在突破4000点之前难有大调：突破3731指日可待。

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