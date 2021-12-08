今日大盘高开高走，收出长阳包容前两交易日双阴，形成强反转结构。不仅收长阳，大盘量能反而没有放大，说明市场上方抛压较轻，前两交易日回踩洗盘效果较好，从形成轻松反转。

消费板块整体走强是今日大盘收复失地反转的主导力量，这一板块反弹还具有持续性，但最真正的主线仍是新奇消费类，传统消费板块虽然也反弹但总体空间有限。新成长仍是主线不变，短线分化消化掉后仍将继续呈现强势，对此，投资者应继续坚持"新成长+新消费“组合的中长期策略，把结构性行情做到底部。

A50已经五连阳了，核心资金持续走强信号明确。主板因受短线波段影响虽有短调，但总体明年元旦前节节高升趋势更加明确了。大盘有望再度步入阶段强势，突破3731为时不远了，可以说是几成定局。

目前市场赚钱机会更多了，且有可能出现阶段普涨行情，因此，如果今年没有操作好的朋友，可以利用年底这一波行情，赚个吃饭钱不难。不要盲目追高涨幅过大的标的，目前的低位补涨机会完全边际最高，受益未来政策预期也更高，是纠错关注重点。