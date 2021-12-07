回踩基本到位静待企稳上收 (2021-12-07 15:15:25)

之前引用过一位投资界的元老级操盘手的话：“投资就象面对整个大海，投资者不要试图捕捉到每一次赚钱机会，回避到每一次风险。过度频繁进出，如果不放弃大海中的每一朵浪花，最终会失去整个大海。” 的确如此，投资者如果投机心态过重，不能基于中长线价投策略，很难走远，也很难在资本市场生存并获取理想收益。

近几天市场回踩，这是很正常的自身技术修复，并借机消化短线做空动能，这对未来行情发展是好事。但是很多投资者忍受不了这种短线波动，感觉无所适从，从而进行追涨杀跌频繁进出，这样的操作很难成功。事实上，对于市场大趋势明确的前提下，短线的波动尤其是回踩性质的调整，完全可以不必理会，仍然以应对结构性机会的策略进行操作就可以了。当前的结构性的热点仍非成长主导莫属，虽然近期创业板指数调整，但只是暂时的，且技术上临近60天线快到位了，带来的是低吸的机会。与此同时，补涨板块尤其是金融地产等受益政策利好的标的，仍然处于蓄势待发阶内存，给投资充分的潜伏机会。还有一些新启动的热点，只要稍加筛选就可以选取理想标的。总之，结构性机会很多，就是不要一调整就乱砍乱杀。



大盘总趋势向上不变，向下没有大的空间。技术上大盘基本回踩到位，企稳反弹随时会到来。今日尾盘已经有先知先觉的资金开始博反弹了，明天盘中还有好的低点。之后的事，那就持股迎来重归攀升就可以了。